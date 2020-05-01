Собянин поздравил москвичей с Первомаем и пожелал здоровья
01.05.2020, 10:36, Новости дня
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником Весны и Труда, пожелал крепкого здоровья и пообещал, что спокойная жизнь обязательно вернется в город. Обращение опубликовано на странице мэра в соцсети "ВКонтакте".
Несмотря на то, что жители столицы "вынуждены ограничить себя в действиях", многие "продолжают много и тяжело работать", подчеркнул Собянин. На передовой борьбы с коронавирусом – медики. Также работают волонтеры, энергетики, сотрудники транспортных компаний и других городских служб.
Мэр выразил уверенность, что испытания будут преодолены, и "счастливая, спокойная жизнь" вернется в город.
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