 

Собянин поздравил москвичей с Первомаем и пожелал здоровья

01.05.2020, 10:36, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником Весны и Труда, пожелал крепкого здоровья и пообещал, что спокойная жизнь обязательно вернется в город. Обращение опубликовано на странице мэра в соцсети "ВКонтакте".

Несмотря на то, что жители столицы "вынуждены ограничить себя в действиях", многие "продолжают много и тяжело работать", подчеркнул Собянин. На передовой борьбы с коронавирусом – медики. Также работают волонтеры, энергетики, сотрудники транспортных компаний и других городских служб.

Мэр выразил уверенность, что испытания будут преодолены, и "счастливая, спокойная жизнь" вернется в город.



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