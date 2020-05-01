 

Сообщения о невозвращении Мишустина в кресло премьера в Кремле назвали ерундой

01.05.2020, 10:36, Новости дня

"Ерундой" назвали в Кремле публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после прохождения лечения от коронавируса COVID-19 может не вернуться в кресло премьера. Так охарактеризовал подобные сообщения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне на встрече с президентом премьер сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным, напоминает РИА Новости. Назначить исполняющим обязанности премьера на время своего лечения Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова.

Путин с этим предложением премьера согласился и пожелал Мишустину скорейшего выздоровления. Позже указ о назначении Белоусова был опубликован на сайте Кремля.

Михаил Мишустин будет находиться в больнице под наблюдением врачей, рассказал накануне пресс-секретарь премьера Борис Беляков. Еще несколько недель назад премьер максимально ограничил очные контакты — все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференций и телефонных звонков. Те, с кем Мишустин все же контактировал лично, будут изолированы и сдадут анализы на COVID-19.



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