 

В петербургской больнице для инфицированных COVID-19 произошел разлив перекиси водорода

01.05.2020, 10:36, Новости дня

Почти 100 литров концентрированной перекиси водорода разлились в петербургской больнице Святого Георгия, перепрофилированной в инфекционный стационар для приема заразившихся коронавирусом, сообщили в экстренных службах Северной столицы.

ЧП произошло около 02:30 ночи в подсобке на третьем этаже, где оборудована "чистая" зона. По предварительным данным, стеллаж не выдержал нагрузки и рухнул, в результате несколько десятков пакетов с 30-прцентной перекисью водорода оказались проколоты. Концентратом, который вызывает ожоги кожи, слизистой оболочки и дыхательных путей, были залиты почти 15 квадратных метров помещения.

На деятельности больницы, где проходят лечение 483 пациента, этот инцидент никак не сказался, в настоящее время сотрудники МЧС в защитных костюмах продолжают очищать территорию.

Всего на хранении в этом помещении находится 3,5 тонны жидкости в полиэтиленовых емкостях до пяти литров.



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