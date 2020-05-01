 

«Если бы я знала о последствиях, я бы никогда этого не сделала».

01.05.2020, 10:34, Разное

Русская YouTuber вынуждена была  бежать со своей родины за простое преступление – она  пригласила  гея на своё  шоу

LILY WAKEFIELD APRIL 29, 2020

Россиянка YouTuber Виктория Пич в настоящее время живет в Калифорнии и не может вернуться домой. (Victoria Pich/ Instagram)

YouTuber была  вынуждена бежать из  РФ после того, как она пригласила гея сниматься в одном из своих видео,  из-за  этого она  была обвинена в  нарушении российского закона о «пропаганде гомосексуализма».

Согласно  Codastory, 25-летняя Виктория Пич выпускала  развлекательные видео с 2013 года , и за это время набрала  в  YouTube почти два миллиона подписчиков.

Желая затронуть более серьезные темы, в 2019 году она начала серию под названием «Real Talk».

Она  была  вдохновлена  американским YouTube каналом  HiHo Kids и его серией «Дети встречаются», в которой рассказывается, как дети встречаются с разными людьми – например, с людьми, живущими с ВИЧ, адвокатом по бракоразводным процессам или бывшим членом банды – чтобы побудить их задавать вопросы и развивать толерантность.

Пич сказала  Codastory : «Американское шоу вдохновило нас. Мы решили создать аналогичную программу, только в российских реалиях».

В одном из эпизодов, которые она сняла, участвовал 21-летний графический дизайнер Максим Панкратов, гей, отвечавший на вопросы детей.

Пич сказала, что она гордится видео, которое быстро набрало  более миллиона просмотров, и что  она  была  очень  осторожна, чтобы секс вообще  не упоминался.

Она добавила: «Что мы сделали? Мы просто спросили человека о его жизни».

Однако после  эпизода ​​ «Настоящих разговоров» с участием Панкратова у  Пич  начались проблемы.

Организация, претендующая на продвижение «семейных ценностей», сообщила об этом видео Роскомнадзору, федеральной службе, отвечающей за цензуру в СМИ. Хотя служба постановила, что эпизод не нарушает никаких законов, российский законодатель-гомофоб Петр Толстой обжаловал это решение.

Толстой назвал шоу Пич  на YouTube «этически неприемлемым и аморальным», и его обращение привело к серьезным последствиям.

Против Пич  было возбуждено дело за нарушение закона о «пропаганде гомосексуализма» в России. Президент Владимир Путин и его правительство запретили «пропаганду гомосексуализма» в 2013 году, запретив «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди  несовершеннолетних» и имея в виду, что обмен информацией о жизни ЛГБТ+ людей, может привести к тюремному заключению.

Но это еще не все. Следственный комитет государственной прокуратуры также обвинил Пич в насильственных действиях сексуального характера  в  отношении детей  и начал расследование того,  не  нарушила ли она статью 132 Уголовного кодекса России. Этот  закон наиболее часто используется в случаях педофилии и детской порнографии.

Хотя Пич удалила  всю серию, СМИ подхватили  эту историю. Россиянка YouTuber была  допрошена  полицией, так же как родители и дети, вовлеченные в сериал «Real Talk».

Она начала понимать, что власти не собираются отступать, и поняла, что у нее есть только один вариант. Она забронировала билет в одну сторону в Америку.

Теперь, живя в Калифорнии и только-только начав  изучать английский, Пич говорит: «Если бы я знала о последствиях, я бы никогда этого не сделала».

Она сказала, что сейчас она  проводит ночи без сна, но, как бы она не скучала по дому, она боится возвращения в Россию. Она добавила: «Дело может быть закрыто, и оно  так же легко  может быть открыто  вновь. Вот что может произойти в РФ ».

Панкратов, гей, показанный на видео, был узнан на улице и подвергся нападению, затем он  стал получать  угрозы убить  его. Сейчас он ищет убежища в Европе.



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