7 странных вещей, которые происходили на аномальном ранчо Скинуокер

01.05.2020, 10:34, Разное

Ранчо Скинуокер ("Skinwalker Ranch") находится в американском штате Юта и занимает 500 акров земли. Сейчас оно заброшено и закрыто для посещений.

Вот уже около 50 лет с этим местом связано так много аномалий и странных вещей, что многие исследователи считают, что это самое паранормальное место на Земле. За все эти годы о ранчо Скинуокер вышло множество книг, телепередач, а в народе разошлись сотни историй, из-за чего сейчас даже сложно сказать, что из этого реально, а что выдумка.

Первые сообщения об НЛО и иных странностях на ранчо Скинуокер стали появляться в 1970-х, когда ранчо купила новая семья, а первые публикации в прессе пошли с 1996 года, однако там и задолго до этого видели странные вещи (Паранормальные новости – paranormal-news.ru) .

7. Скинуокеры

В 1980-е и 1990-е ранчо носило название "Ранчо Шерман", а в народе его называли "Ранчо НЛО", но потом его все чаще стали называть ранчо Скинуокер в честь "скинуокеров" – индейских оборотней.

Скинуокеров часто описывают как смесь человека и животного с красными светящимися глазами и острыми зубами. Скинуокер может принимать любую форму и его можно опознать по тому, что он источает из себя злую энергию, всегда яростен и агрессивен.

Было как минимум пять сообщений о том, что на ранчо Скинуокер видели скинуокеров, в том числе есть несколько мутных фотографий. Все они в основном назывались подделками, однако если опросить местных жителей, они и правда видели тут очень странных созданий: волка, которого не брали пули, животное, похожее на мускулистую гиену, которое напало на лошадь, и еще что-то похожее на медведя (медведи в этих местах давным давно не водятся).

6. Порталы

Многие исследователи предполагали, что НЛО и чудовища проникают на земли ранчо Скинуокер через расположенные тут порталы из иных миров. Эти заявления кажутся безумными, особенно те, согласно которым вся эта земля представляет собой некий центр сверхъестественной энергии.

Однако если разобрать множество свидетельских историй, то можно найти в них те, в которых разные предметы, животные и даже люди пропадали непонятно куда, в том числе на глазах других. Или же наоборот, появлялись из ниоткуда.

5. Множественные наблюдения НЛО

Странные летающие объекты в районе ранчо Скинуокер видели как минимум с 1950-х годов. Один из самых интригующих инцидентов произошел тут в 1978 году, в ту ночь огромный объект в форме блюдца пролетел через весь район и его видело большое количество человек в разных местах.

Один из очевидцев описывал объект как серебристый и окруженный зеленоватым свечением, а сверху на блюдце было что-то куполообразное (как округлая ручка на крышке от кастрюли). Несмотря на огромные размеры объекта, никто из местных жителей не слышал никакого звука при его движении. Эта особая деталь часто встречается в рассказах очевидцев НЛО и придает истории правдоподобность.

4. Наблюдения семьи Шерман

У ранчо за весь период его существования было не менее полудесятка владельцев, однако самыми известными является семья Шерман. Именно с их подачи о ранчо Скинуокер стали рассказывать не просто в местных пабах, но на страницах ведущих газет.

Сктранные вещи Шерманы заметили практически сразу же, как приобрели это ранчо. Сначала они стали слышать голоса людей, при этом никаких людей поблизости не оказывалось. Потом на их пшеничном поле стали появляться участки из сплющенной и прижатой к земле пшеницы (круги на полях). Шерманы описывали их словами "Словно на этом месте сидел огромный человек".

Потом Шерманы увидели в небе "огромный космический корабль", размером в два футбольных поля. Он летал так низко над их головами, что можно было разглядеть маленькие мигающие огни на его краях.

В интервью журналистам Терри Шерман рассказывал, что поначалу он думал, что все это дело рук какой-нибудь сверхсекретной правительственной организации, которая на этих землях испытывает передовые технологии. Но чем больше подобное происходило, тем больше он осознавал, что тут что-то совсем другое.

Шерманы сталкивались с полтергейстом, странными теневыми фигурами, слышали непонятные пугающие звуки, на их животных нападали неопознанные крупные хищники. Все это вынудило Шерманов вскоре продать ранчо Роберту Бигелоу.

3. Исследования Бигелоу

Роберт Бигелоу, являясь энтузиастом-исследователем аномальных явлений, специально купил ранчо Скинуокер, чтобы провести на нем собственное обширное расследование. Он тут же привез на ранчо целую кучу высокотехнологичной аппаратуры, которая должна была засекать любую паранормальную активность.

На протяжении почти 10 лет он прожил на ранчо, обнаружив тут огромное количество разных странностей, особенно много НЛО. Он сделал вывод, что все истории об активности НЛО в этом районе совершенно правдивы.

В 2004 году Бигелоу внезапно прикрыл свою программу, причины чего не указывались. Кто-то считает, что он узнал слишком много о том. чего людям знать не положено, другие уверены, что у него просто закончились деньги. В 2016 году Бигелоу продал ранчо Скинуокер местному магнату недвижимости, который полностью закрыл его от посторонних.

2. Голоса и толчки невидимок

Голоса из ниоткуда – одна из самых любопытных загадок ранчо Скинуокер, с которой сталкивалось большое количество человек. Эти голоса внезапно прорываются из ниоткуда на несколько мгновений и снова пропадают. Или слышатся словно шепот в ухо, словно рядом с тобой стоит невидимка.

Другим странным явлением схожей направленности являются прикосновения чего-то невидимого. Люди многократно ощущали, что нечто резко толкало их, словно невидимая рука или нога.

Иногда эти невидимки были видимыми – наблюдались полупрозрачные человеческие силуэты, подчас в сопровождении небольших летающих шариков – орбов.

1. Что скрывается под землей?

Еще одной странной вещью на ранчо Скинуокер является необъяснимый запрет на раскопки. Речь не идет об обработке поля, а к примеру о попытке выкопать тут колодец или канаву. Стоит вам начать это делать, как начинает происходить настоящая чертовщина – инструменты куда-то пропадают, а когда находятся, то в таких местах, куда их даже специально засунуть сложно.

Один из владельцев ранчо рассказывал, что приготовился копать яму, принес лопату и едва отвернулся на миг, как она пропала. А несколько недель спустя он обнаружил ее на дереве.

Самый пугающий инцидент был связан с одним из работников ранчо, который должен был выкопать несколько ям, чтобы установить забор. Но едва он начал работать, как слег со странной болезнью, сильно ослаб и ощущал себя измученным. В больнице врачи нашли у него внезапную и необычную опухоль в мозгу. Чем закончилась эта история, неизвестно.