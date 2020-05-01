 

Еще одно плохое предзнаменование – тысячи рыб выбросились на берег Акапулько

01.05.2020, 10:34, Разное

Жители прибрежного района Акапулько (Мексика) были потрясены странным происшествием, которого тут ранее никогда не видели.

Это произошло 22 апреля в районе Пье-де-ла Куэста, где пляж был буквально завален тоннами скумбрии, выбросившейся на берег. При этом рыба была не больная и не мертвая, она была еще живой и активной, когда оказалась на песке. 

Обычно это место очень популярно у туристов, но из-за эпидемии коронавируса тысячи людей потеряли работу. Поэтому выбрасывание на берег этой вкусной рыбы было воспринято местными как божественное благословение. 

При этом конспирологи видят в подобном еще одно очень плохое предзнаменование – мир так быстро изменяется (в худшую сторону), что, природа и животные не могут подстроиться под столь стремительные перемены и поэтому погибают. 

На опубликованном видео местные жители с радостью собирают еще живую скумбрию в тазы и грузовики (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В местных соцсетях тем временем едва не возникла паника, так как появились предположения о том, что рыбе не хватило кислорода и вода у берегов Акапулько скоро прекратиться в "мертвую зону", или даже такие, что рыба была заражена коронавирусом.

По предположению местного чиновника по делам дикой природы, скумбрия скорее всего пыталась охотиться на стаю сардин, которая плавала слишком близко к берегу, и не рассчитала сильного рывка, после чего волны вынесли скумбрию на берег.

Проблема в том, что скумбрия постоянно охотится на сардин, однако местные жители  в предыдущие годы никогда не видели, чтобы она выбрасывалась на берег. Даже случайно.

"Я живу тут 20 лет и впервые это вижу", – говорит один мужчина. "Власти что-то скрывают от нас и не говорят нам правду. Я никогда такого не видел", – уверяет еще один. 



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