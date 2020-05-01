Pornhub представляет: видео “Чистейшее порно всех времен и народов”
01.05.2020, 10:32, Разное
Лучшие исполнители Pornhub объединились чтобы рассказать своим поклонникам о гигиене во время пандемии коронавируса
By Zanda Wilson Apr 30, 2020
Хорошие люди в Pornhub не стали изображать из себя забронзовевших легенд на фоне пандемии COVID-19, они объявили о новой кампании с участием их исполнителей под названием «Cleanest Porn Ever».
Как будто было недостаточно предлагать бесплатные подписки Premium и пожертвовать 50 000 хирургических масок для борьбы с коронавирусом, они выпустили серию обучающих видео с участием исполнителей со всего мира.
В рамках модельной программы Pornhub они собрали лучших моделей, чтобы продемонстрировать такие вещи, как правильно мыть руки, насколько далеко, на самом деле, нужно стоять на “социальной дистанции” в шесть футов, как правильно принимать душ, как правильно носить маску, и еще много других полезных советов.
Видеоролики кампании содержат сообщения от таких известных исполнителей, как Даника Мори, Джун Лю и посол бренда Pornhub Аса Акира. Есть сообщения на английском, испанском, русском, японском, китайском, немецком, французском и итальянском языках.
Кампания, естественно, также призывает людей к безопасному, “социально дистанцированному” сексу. Если это возможно …
«С такой огромной платформой, как Pornhub, им важно распространять информацию о социальных дистанциях!» сказала Акира в пресс-релизе. «Я горжусь и считаю честью для себя, что они попросили меня принять участие в этом проекте».
«Люди должны обращать внимание на правила техники безопасности и защиты как никогда раньше, – сказала она в пресс-релизе», – добавила Лю. «Чаще мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию и носите маски»
«Вы делаете это не только для себя, но и для всех людей, которые вам небезразличны».
Вице-президент Pornhub Кори Прайс заявил, что инициатива заключается в том, чтобы сделать сексуальное дистанцирование сексуальным!
«Мы благодарны нашим моделям за участие в этих усилиях по предотвращению распространения вируса. Учебные ролики могут быть сухими и скучными, но этот развлекательный сериал доказывает, что социальное дистанцирование может быть сексуальным »
Посмотрите видео основной кампании, приведенное ниже, и вы также можете посмотреть различные клипы на разных языках на канале PornHub на YouTube.
И да, приведенный ниже клип «Безопасен для применения».
PornHub Presents: The Cleanest Porn Ever
Pornhub
644K subscribers
Пандемия COVID-19 не просто изменила нашу жизнь; Она изменила и нашу сексуальную жизнь. Вот почему Pornhub собрал ведущих исполнителей со всего мира, таких как Леопольду, Даника Мори и Аса Акира, чтобы создать The Cleanest Porn Ever: серию обучающих видео, которые покажут вам не только некоторые основные приемы сохранения себя в безопасности, но и творческие способы практиковать самый безопасный секс. Потому что, даже если COVID-19 разделяет нас, мы все равно сможем получать оргазм вместе.
Помогите нам распространить слово, и остановить распространение вируса, приняв участие в #cleanpornchallenge, чтобы показать, как социальная дистанция может быть сексуальной. Просто создайте собственное бесконтактное видео и загрузите его в Pornhub вместе с тегом “clean porn challenge”.
Models: Asa Akira, LeoLulu, Mary Moody, Luna Okko, MySweetApple, Danika Mori, June Liu, Solazola, Gaby Ferrer and Josy Black
Agency: Officer & Gentleman
Executive Creative Directors: Javi Iñiguez de Onzoño, Alex Katz
Managing Director: José Ortiz
Account Director: Mayte Fontán
Account Executive: Alba Domínguez
Art Director: Luis Álvarez
Copywriter: Mónica Gramunt
Agency Producer: Beto P.F.
Director: Juan Gama de Cossío
Sound Studio: Mr. Peaks
Colorist: Nadia Khairat
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет