 

Стал известен график выхода в Европе оболочки EMIU 10 на основе ОС Android 10 для устройств от Huawei

01.05.2020, 10:30, Разное

Китайский технологический гигант Huawei выпускает обновление оболочки EMIU 10 на основе ОС Android 10 для собственных устройств. Сетевые источники обнародовали график, из которого владельцы смартфонов данного производителя в Европе могут узнать о сроках получения прошивки.
На текущий момент пользователи 11 моделей смартфонов Huawei уже могут оценить возможности EMIU 10 на основе ОС Android 10. В числе устройств, для которых в Европе обновление доступно на сегодняшний день, отмечаются такие как P30, P30 Pro, P Smart+ 2019, P Smart Pro, Mate 20 и 20 Pro, а также ряд других. В процессе выхода находятся прошивки для гаджетов P Smart Z и Mate 20 Lite от Huawei, а примерно в конце мая по графику стоит ожидать обновление пользователям ещё двух моделей производителя – вариации P30 Lite с памятью в 256 Гб и её же новой версии (New Edition).

На начало июня этого года запланирован выход EMIU 10 для смартфона Mate RS Porsche Design. В середине того же месяца прошивка станет доступной и для владельцев Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, а также для P20 и P20 Pro от Huawei. Стоит отметить, что этот график актуален для разблокированных вариаций гаджетов, а вот для операторских сроки могут быть иными и пользователи этих моделей получат обновление позже названных сроков.



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