 

Лидер профсоюза врачей: В «медицинских» поправках к Конституции заинтересованы и врачи, и пациенты

01.05.2020, 10:30, Новости дня

Сейчас медики находятся на первой линии борьбы с коронавирусом и престиж профессии врача в нашей стране существенно вырос. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД лидер профсоюза врачей столицы Сергей Ремизов. По его мнению, ситуация с CODIV-19 показала важность «медицинских» поправок к Конституции как для врачей, так и для пациентов.

«Те новые нормы, что заложены в проекте изменений Конституции, особенно те, что касаются системы здравоохранения, безусловно, будут эффективно работать на практике и приведут к очень позитивным результатам», – сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов.

«Мы очень нуждаемся в этих «социальных» поправках. Ярким примером тому служат наши героические врачи, которые сражаются сейчас с коронавирусом. Это первая линия обороны. Медработникам нужны и дополнительные средства индивидуальной защиты, и дополнительные выплаты, серьезные надбавки к зарплатам, о которых уже распорядился главы государства», – подчеркнул Ремизов.

Напомним, после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором говорилось о необходимости изменить Конституцию, к Основному закону было предложено порядка 390 поправок. При этом президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль  предложил внести положения об обеспечении доступной и качественной медицинской помощи всем россиянам, независимо от места проживания, а также о создании условий для ведения здорового образа жизни. Поправки были приняты Госдумой и Советом Федерации, а также поддержаны региональными парламентами. Предполагалось, что народное голосование пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за распространения коронавируса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после нормализации эпидемиологической обстановки в России.

В начале апреля Путин распорядился установить специальную федеральную выплату медикам, которые работают с больными коронавирусом и поэтому ежеминутно рискуют своим здоровьем. Так, для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, она составит 80 тысяч рублей в месяц.



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