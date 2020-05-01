 

ВОЗ потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом

01.05.2020, 10:30, Новости дня

Белоруссии нужно незамедлительно усилить меры физического дистанцирования граждан для того, чтобы сдерживать распространение коронавируса. В противном случае в стране продолжится рост числа инфицированных, сообщил представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев.

«Развитие эпидемии во многом зависит от предпринимаемых ответных мер в масштабах страны. Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии. Поэтому, в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять», – передает слова Бердыклычева РИА «Новости».

Он заявил, что при сохранении нынешней ситуации, скорее всего, будет продолжаться рост новых случаев.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что темп прироста в Белоруссии является одним из самых высоких в европейском регионе. Показатель случаев на 1 млн населения в этой стране выше, чем во всех других соседних государствах, отметил Бердыклычев.

«Но при таком сравнении важно принимать во внимание потенциал стран по проведению лабораторной диагностики для выявления инфицированных (количество тестов на 1 миллион населения). Чем выше этот потенциал, тем лучше и полнее страна может выявлять инфицированных. В Беларуси этот показатель последовательно улучшается. Но, даже принимая во внимание возможности лабораторной диагностики стран, Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев на 1 миллион населения, опережая, например, страны Балтии, Финляндию, Словакию», – сказал Бердыклычев.

Ранее сообщалось, что Белоруссия оказалась на первом месте по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Больные ОРВИ москвичи получили право требовать тест на коронавирус

12.04 / ОПЕК+ обсуждает соглашение об историческом снижении добычи нефти

30.04 / Эксперт оценил сокращение властями США финансирования «Tor Project»

03.04 / Скончался выдающийся российский исследователь Геннадий Казанин

22.04 / США развязали кампанию по обвинению Сирии в неспособности противостоять коронавирусу

27.03 / Посольство РФ ответило газете «Стампа» на публикации о помощи Италии

24.04 / Саакашвили принял предложение Зеленского занять пост вице-премьера Украины

24.04 / В медицинском центре в Одинцове завершен монтаж оборудования

26.03 / Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

30.03 / Сегодня Рада проведет два внеочередных заседания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска