ВОЗ потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом

01.05.2020, 10:30, Новости дня

Белоруссии нужно незамедлительно усилить меры физического дистанцирования граждан для того, чтобы сдерживать распространение коронавируса. В противном случае в стране продолжится рост числа инфицированных, сообщил представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев.

«Развитие эпидемии во многом зависит от предпринимаемых ответных мер в масштабах страны. Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии. Поэтому, в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять», – передает слова Бердыклычева РИА «Новости».

Он заявил, что при сохранении нынешней ситуации, скорее всего, будет продолжаться рост новых случаев.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что темп прироста в Белоруссии является одним из самых высоких в европейском регионе. Показатель случаев на 1 млн населения в этой стране выше, чем во всех других соседних государствах, отметил Бердыклычев.

«Но при таком сравнении важно принимать во внимание потенциал стран по проведению лабораторной диагностики для выявления инфицированных (количество тестов на 1 миллион населения). Чем выше этот потенциал, тем лучше и полнее страна может выявлять инфицированных. В Беларуси этот показатель последовательно улучшается. Но, даже принимая во внимание возможности лабораторной диагностики стран, Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев на 1 миллион населения, опережая, например, страны Балтии, Финляндию, Словакию», – сказал Бердыклычев.

Ранее сообщалось, что Белоруссия оказалась на первом месте по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России.