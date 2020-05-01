Жители России отмечают День весны и труда

01.05.2020, 10:30, Разное

В РФ в условиях пандемии коронавируса жители отмечают праздник Дня весны и труда. Эта дата напоминает о событиях 4 мая 1866 года, произошедших в американском городе Чикаго, когда рабочие столкнулись с полицией, но с тех пор отношение ко Дню международной солидарности изменилось во многих странах.

Так, в СССР уже в 1970-е ко Дню весны и труда начинали относиться скептически, называя этот праздник формальностью, а не каким-то значимым событием. Раздаваемые демонстрантам лозунги многие не воспринимали всерьез, а профсоюзы тогда выглядели бюрократическими аппаратами, изредка выдававшими путевки в санатории и пионерские лагеря.

С развалом СССР положительное отношение ко Дню весны и труда еще больше снизилось. В основном этот праздник пользуется популярностью у рабочих и сторонников коммунистической идеологии. Представители молодого поколения придумали свою демонстрацию, получившую название «Монстрация», часто ее ставят в противопоставление первомайским шествиям.