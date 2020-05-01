Мнение: Путин отдал приказ?

01.05.2020, 10:18, Разное

В храме Вооруженных сил демонтировали мозаику с изображением Путина.

Вот как сейчас выглядит эта мозаика:

А вот как должна была выглядеть:

И это притом, что пару дней назад глава Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин утверждал, что мозаичисты «отказались сбивать мозаику», потому что «у них матери и сестры находятся в Крыму», и потому что «книга истории не позволяет вырывать из нее страницы».

Правда, протоиерей предусмотрительно предупредил, что «если бы Путин как главнокомандующий распорядился убрать мозаику, то такой приказ был бы выполнен».

Выходит, что Путин все-таки приказал убрать мозаику? Или это ФСОшники разъяснили и мозаичистам с родственниками в Крыму и протоиерею с книгой истории, что мнение Путина – это и есть приказ?

Фотографии отсюда и отсюда