 

Певица Эшли Симпсон станет мамой в третий раз

01.05.2020, 10:10, Разное

35-летняя певица Эшли Симпсон (сестра Джессики Симпсон) и ее супруг 31-летний музыкант Эван Росс (сын легендарной Дайаны Росс) ждут второго общего ребенка. Об этом родители сообщили в своих профилях Instagram.

Наша семья растет. Эш и я в нетерпении, когда же сможем увидеть нового члена нашей команды,

– сообщил Эван.

Мы беременны и мы очень рады поделиться с вами этой новостью. Ребенок #3,

– рассказала Эшли в соцсети, показав положительный тест на беременность.

Эван Росс и Эшли СимпсонНапомним, Эшли Симпсон и Эван Росс поженились 30 августа 2014 года после 13 месяцев отношений, а 30 июля 2015 года на свет появился их первый общий ребенок, дочка Джаггер Сноу.

Ранее, с 2008 по 2011 годы, Эшли была замужем за басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцем, их сын Бронкс Маугли родился 21 ноября 2008 года.

Бронкс Маугли, Эшли Симпсон, Джаггер Сноу и Эван Росс



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