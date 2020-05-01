 

«Без отмены и задержек»: Samsung официально подтвердила смартфоны Galaxy Note20 и Fold 2

01.05.2020, 10:09, Разное

Южнокорейская группа компаний Samsung Group на фоне пандемии «уханьского» вируса официально подтвердила, что модели смартфонов Galaxy Note20 и Fold 2 всё равно будут презентованы в запланированные ранее сроки, то есть до осени этого года. Соответствующая информация содержится в финансовом отчете производителя за I квартал 2020-го.
Во II половине нынешнего года в условиях неопределённости, связанной с отсутствием чётких прогнозов по продолжительности коронавирусной пандемии, эксперты ожидают усиления на мировом рынке конкуренции, ведь компании постараются оправиться от слабости, имевшей место в их деятельности в январе-апреле. От Samsung и далее последуют предложения дифференцированных продуктов премиального сегмента. Так, производитель собирается представить миру во II квартале года новую модель в линейке Galaxy Note, а также складной гаджет. Речь идёт о планшетофоне Galaxy Note20 и гибком смартфоне Galaxy Fold 2.

Стоит отметить, 1 мая в Китае должна будет появиться в продаже особая версия смартфона топового уровня Galaxy S20 Ultra Cosmic White от компании Samsung. Объёмы её ОЗУ и ПЗУ – 12 Гб и 256 Гб соответственно, а ценник превышает отметку в 1,4 тысячи долларов.



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