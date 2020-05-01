 

Песков назвал ерундой предположения об окончательном уходе Мишустина с поста премьера

01.05.2020, 10:08, Новости дня

Публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после выздоровления от коронавирусной инфекции может не вернуться на пост премьер-министра, являются ерундой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это ерунда», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее издание «Медуза» заявило со ссылкой на источник, что Мишустин якобы может не вернуться на пост премьера.

Накануне Мишустин объявил, что у него выявлена коронавирусная инфекция. Премьер призвал россиян продолжать соблюдать режим самоизоляции. Президент Владимир Путин пожелал председателю правительства выздоровления.

Исполнять обязанности премьера будет первый зампред правительства Андрей Белоусов.



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