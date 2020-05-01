Песков назвал ерундой предположения об окончательном уходе Мишустина с поста премьера
01.05.2020, 10:08, Новости дня
Публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после выздоровления от коронавирусной инфекции может не вернуться на пост премьер-министра, являются ерундой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это ерунда», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее издание «Медуза» заявило со ссылкой на источник, что Мишустин якобы может не вернуться на пост премьера.
Накануне Мишустин объявил, что у него выявлена коронавирусная инфекция. Премьер призвал россиян продолжать соблюдать режим самоизоляции. Президент Владимир Путин пожелал председателю правительства выздоровления.
Исполнять обязанности премьера будет первый зампред правительства Андрей Белоусов.
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