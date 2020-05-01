В Кремле высказались об уходе Мишустина после новостей о коронавирусе: Ерунда

01.05.2020, 10:06, Разное

Пока премьер-министр болеет, его обязанности будет временно исполнять Андрей Белоусов, его первый заместитель. Зараженный коронавирусом Мишустин на время лечения будет помещен в больницу. При этом покидать пост главы правительства он не собирается.

Слухи об отставке премьера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. “Это ерунда!” – коротко и четко он обозначил позицию Кремля в беседе с корреспондентом РИА Новости. Сам Мишустин, когда сообщал президенту, что заразился коронавирусом, тоже не упоминал об увольнении.

По последней информации, премьер-министр находится в удовлетворительном состоянии под присмотром врачей. Ранее сообщалось, что у главы правительства высокая температура.

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⚡️В Сети появилась информация о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин был доставлен в больницу с диагнозом коронавирус. #коронавирус #мишустин #россия #москва Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Апр 2020 в 9:40 PDT

В связи с болезнью Мишустина в Белом доме начались массовые проверки. Тест на COVID-19 будут сдавать все чиновники, кто контактировал с премьером, ведь они тоже могли заразиться. На момент публикации материала известно, что коронавирус не выявлен у главы Министерства труда и социальной защиты Антона Котякова и заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

Напомним, что среди заразившихся коронавирусом много высокопоставленных политиков. Как писали “Дни.ру”, COVID-19 выявили у премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона (уже вылечился), принца Чарльза (болезнь протекала в легкой форме) и князя Монако Альбера II (выздоровел в конце марта).