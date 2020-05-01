В храме Вооружённых сил демонтировали мозаику с изображением Путина и Шойгу

01.05.2020, 9:53, Разное

Не так давно появилась информация, что в возводящемся в Подмосковье храме Вооружённых сил РФ разместили мозаику с изображением главы государства, министра обороны, председателя Совета безопасности и других видных политических деятелей. Панно с Путиным и Шойгу оказалось поводом для бурного обсуждения в обществе и впоследствии его демонтировали.

Александр Каньшин, руководитель фонда, собиравшего средства на строительство главного храма российских Вооружённых сил, в беседе с журналистами «МК» отметил, что о мозаике с «ликами» Путина и Шойгу узнал из публикаций в СМИ. При этом он «чисто по-человечески» понимает стремление мастеров в мозаике увековечить образы политиков, сделавших много как для страны в целом, так и для возведения храма в частности. Таким образом люди, вероятно, хотели выразить свою благодарность и оставить память о значимых для истории личностях, считает Каньшин.

Директор фонда полагает, что Путину, Шойгу и другим присутствовавшим на панно политикам, скорее всего, «в глубине души» было приятно такое внимание, но при этом они осознавали «перебор» и «нескромность» присутствия их изображений на панно в храме. К мнению российского лидера прислушались и демонтировали «скандальную» мозаику, подчеркнул Каньшин.