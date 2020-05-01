Эксперты рассказали о вероятности заражения коронавирусом от комаров

01.05.2020, 9:53, Разное

Ученые рассказали, могут ли комары переносить коронавирус в условиях пандемии. Научного подтверждения или опровержения пути переноса SARS-CoV-2 от насекомых пока еще не существует.

Мнения экспертов разделились. Известно, что кровососущие насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, например, малярии или вируса желтой лихорадки. В связи с этим риск заражения коронавирусом данным путем теоретически не исключается. Однако у медицины пока нет однозначного ответа.

Врач-инфекционист София Русанова считает, что комары могут быть носителями вируса COVID-19. Её оппонентом выступила иммунолог Ирина Ярцева, назвавшая такой путь заражения невозможным. Она объяснила свою позицию тем, что данные насекомые, подобно пчелам, кусают один раз в жизни. Вместе с тем речь идет только о части самок комаров, которые погибают после укусов. Известны случаи, когда одна особь могла 15 раз за сутки употребить кровь своей жертвы, не повредив хоботок.

По мнению энтомолога Вадима Марьинского, высосанная во время укуса комара кровь затем переваривается. В результате этого большинство бактерий и вирусов погибает, поэтому вероятность передачи их при повторном укусе достаточно мала.