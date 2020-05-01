РПЦ объяснила демонтаж мозаики с Путиным из главного храма армии

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01.05.2020, 9:53, Новости дня

Настоятель главного храма Вооруженных сил РФ епископ Клинский Стефан объяснил, почему было решено убрать из храма мозаику с изображением президента Владимира Путина.

«Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно», – приводит слова Стефана РБК.

Он добавил, что в связи с карантином пока не ясно, когда состоится освящение храма.

Председатель художественного совета по строительству главного храма ВС РФ протоиерей Леонид Калинин отметил, что мозаика будет сохранена, ее поместят в музей или куда-то еще «как некий исторический артефакт».

На месте этой мозаики планируется поместить изображение крестного хода с иконой Корсунской Богоматери, который состоялся в дни присоединения Крыма к России.

Ранее сообщалось, что решение о том, будет ли в главном храме Вооруженных сил мозаика с изображением Путина, примет решение художественный совет по строительству с учетом мнения самого российского лидера.

В Кремле сообщали, что Путин знает о мозаике с его изображением, но считает, что давать оценку его работе таким образом еще рано.

Перед этим в Сети появились фотографии, на которых были запечатлены элементы внутреннего убранства храма с мозаикой с изображением Путина и других современных российских политиков.



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