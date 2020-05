Мнение: Дщерь Иезавели: кто такая, как померла, в чем виновата?

01.05.2020, 9:42, Разное

Если б Ветхий Завет экранизировали как следует, то вышел бы такой сериал, по сравнению с которым «Игра Престолов» показалась скукотищей. Особенно если обратить внимание на Книгу царств, где описываются интриги, заговоры и убийства правящих династий Израиля. Слыхали наверняка про «развратную Иезавель»? Она как раз оттуда. Поговорим про её не менее кровожадную дочурку.

Добрый день. В прошлый раз я рассказывала вам, как погибла развратная Иезавель, царица израильская (и тело ее съели собаки, кроме кистей рук). Теперь пришла очередь поведать об аналогичной неприятной жизненной ситуации в биографии ее дочери Гофолии.

Гофолия (в другой транскрипции "Аталия") была такой же, как её мать — "плохой". Это сказывалось в том, что она не хотела подчиняться мужчинам и слушаться священников: жизненная позиция в наше время не такая уж и редкая, а вот в 830-е годы до н.э. на территории Израиля, наоборот — крайне вызывающая и радикально феминистская.

Давайте же я расскажу вам историю царицы Гофолии, как нам донесла ее Библия, рассмотрим мы все это через призму метода критического источниковедения, а что б весело было, проиллюстрируем произведениями мировой живописи (там ведь трупики, это так весело, любой средневековый миниатюрист подтвердит).

Гофолия приказывает убивать младенцев (Bibliothèque Nationale de France, Fr. 598, f. 78r.)



Кстати, если брать персонажей-женщин из Ветхого Завета, то вообще-то Гофолия намного круче Юдифи. Та просто оказалась в правильное время в правильном месте с четкой целью и большим сосудом с крепкими алкогольными напитками. Юдифи пришлось мобилизоваться на очень короткий срок. А Гофолия — это единственная (!) женщина в списке израильских и иудейских царей. Единственная самодержица, за тысячу лет с лишним. Больше женщин в Иерусалиме самодержавно не царствовали, были только царицами-супругами. Это даже круче, чем наша Екатерина Великая, потому что у нашей были предшественницы, и у народа уже привычка к бабьему царству образовалась. А Гофолия была первой и единственной. Продержалась только 6 лет, правда, но все равно круто. Целых 6 лет единолично возглавлять такое сложное государство.

Другие восточные страны гордятся своими древними правительницами — Хатшепсут там, Семирамидой, царицей Савской, в конце концов.

А Гофолией никто не гордится.

Потому что пиар был плохой. И проиграла она не тому, кому надо.

Царица Гофолия (фотопроект ICONS OF THE BIBLE by James C. Lewis)



История Гофолии, как рассказывает ее Ветхий Завет (книга, написанная мужчинами и священниками, личными врагами Гофолии) такова.

Царств у евреев тогда было два — Израильское и Иудейское (все понимали, что это неправильно, как ФРГ и ГДР, но как-то привыкли уже). Гофолия была родом из израильского царства, а замуж ее выдали за царя иудейского.

Мать ее, та самая развратная Иезавель…

Постойте-постойте, вот уже начинается тот самый черный пиар.

Даже в Ветхом Завете вообще-то не написано, кто именно был матерью Гофолии. Там даже нет ясности, кто именно был ее отцом! В тексте фигурирует две версии: царь Амврий или его сын Ахав (муж Иезавели). Ученые библеисты, основываясь на лингвистическом анализе, говорят, что быть может, она дочь Ахава и внучка Амврия, но скорей всего, наоборот, она дочь Амврия и сестра Ахава. И тогда развратная Иезавель ей всего-навсего невестка. А если Гофолия все-таки дочь Ахава, то никаких гарантий, что Ахав родил ее от своей знаменитой жены Иезавели. Мало ли на Древнем Востоке у царя фигуранток в гареме числилось.

Откуда же взялось, что Гофолия — дщерь Иезавели? Этот важный аспект ее негативного имиджа, откуда возник?

У Иосифа Флавия в "Иудейских древностях" (1 век) записано, что она дочь, а Иосиф не из головы придумывал, а фиксировал талмудическую традицию комментирования священного писания. Откуда это взяли иудейские комментаторы? Все становится логичным, если думать о методах черного пиара: ведь гораздо интереснее соединить двух развратных тетенек вместе и клеймить их заодно. Первая, Иезавель, таким образом, делится своей черной аурой со второй, "дочерью", которая "явно пошла в мать" (а не в невестку, или в "главную жену моего биопапы, которую моя маманя терпеть не могла").

Казнь Гофолии по приказу первосвещенника. Bibliothèque de l'Arsenal, 5193, f. 58v



Итак, Гофолия, царевна из дома Израиля (кто бы там ни бы ее отцом), вышла замуж за царя Иудеи и родила ему сына, как минимум одного, а то и больше. Потом муж умер. Вторглись какие-то иноземцы, убили старших царевичей, поэтому на престол был возведен старший в роду, ее сын по имени Охозия.

Все это происходило во время сложной политической обстановки, хотя когда это там на Ближнем Востоке бывало легко. Дело в том, что иудеи, упорные такие, продолжали верить в своего единого и единственного бога Яхве. А обе царствующие династии, с целью лучшей интеграции в международную политику, где тогда было модно многобожие и язычество всякое, поклонялись Ваалу и прочему безобразию. Правоверные иудеи очень порицали монархов за это (и именно в этом язычестве и был их "разврат", а не в оргиях каких-нибудь сексапильных).

Конфликт в соседнем Израиле перешел в острую фазу. На престоле тогда сидел сын Иезавели, который слушался мамочку и не почитал Яхве. Поэтому пророк Елисей выбрал самого талантливого из его военачальников и передал мандат на правление ему, то есть помазал на царство, при живом царе-то.

Потому что конкурент верил в кого надо. Конкурента звали Ииуй, и давайте не будем на эту тему шутить, потому что это Синодальный перевод.

Конкурент Ииуй пришел к израильскому царю, убил его.

Мать царя, Иезавель, как было сказано, по его просьбе сбросили с балкона и скормили собакам.

На беду свою, соседний царь иудейский, сын нашей Гофолии, как раз заехал к кузену в гости. Так что Ииуй заодно убил и его, чтоб не отсвечивал.

Иезавель по приказу Ииуя скидывают с балкона, 17 век



Диспозиция: Ииуй, который поклоняется Яхве, убил обоих царей соседних государств, которые поклонялись Ваалу и сам взошел на царство в Израиле. Гофолия пока сидит дома, в Иудее, царя там нет, он в гости уехал.

Далее внимательно: Ветхий Завет прямо пишет, что победитель Ииуй истребил всю проигравшую царскую династию, всех сыновей Ахава (братьев убитого царя), которых было 70 человек. Всех их приверженцев и потомков. Нормальный политический акт по тому времени, осуждать не буду.

Не волнуйтесь, это все занудство про разборки ведет, на самом деле, к рассказу про Гофолию и ее логическую загадку.

Убив всех из побежденной израильской династии, Ииуй вышел погулять. И встретил 42 царевичей из соседней Иудеи, которые пришли узнать, куда их брат-то делся (они еще не знали, что он так неудачно в гости съездил, что уже покойник). И победитель наш Ииуй убил этих соседних принцев.

А вот теперь начинается загадка истории…

Чёрный обелиск ассирийского царя Салманасара III, установленный в Нимруде ок. 825 до н.э., содержит изображение израильского царя Ииуя: он целует ноги владыке, по моде того времени.



Библия пишет так: Гофолия сидит у себя в царском дворце в Иерусалиме. Она узнает, что у соседей государственный (и религиозный) переворот, и там заодно убили ее сына-царя. А потом еще убили 42 его братьев-царевичей (по теории вероятности, там были и другие ее собственные сыновья тоже, кстати возникает вопрос, какого черта они такой семейной кучей куда-то поперлись).

Гофолия узнает печальную новость об убийстве сына (или сыновей). И думает: "О! у нас царя теперь в стране нету. А стану-ка я первой в истории единоличной еврейской царицей, принесу людям прогресс и веру в Ваала". Чтобы никто не мешал ей захватывать власть, а заодно потому что она злобная и гневливая, Гофолия приказала убить "все семя Давидова", то есть всех царской крови.

Трупами детей был завален царский дворец, потому что жестокая Гофолия не пожалела собствнных внуков и приказала убить, в первую очередь, сыновей ее свежеусопшего сына-царя.

На этой миниатюре Гофолия закалывает внуков собственноручно. (Antoine Dufour’s Vie des femmes célèbres, c. 1505)



После этого она коронует себя как самодержицу и правит Иудеей железной рукой.

За это ее злодеяние, избиение младенцев, богословы даже не включают ее в родословие Иисуса Христа, хотя Гофолия тоже является его прародительницей!

***

Заметили логические несостыковочки, да?

Что делает любая стандартная злодейка, узнав о смерти сына? Приказывает убить внуков, конечно же!

Вместо того, чтобы взять любого из малолетних внуков (а они все были мелкие, потому что покойному сыну было только 23 года) и править при нем регентшей лет двадцать, не раздражая агрессивное маскулинное окружение своим бабским самовластьем…

На мой взгляд, больше на роль человека, приказавшего истребить весь род царей иудейских подходит тот самый Ииуй, который уже вырезал израильскую династию и 42 человека у соседей.

Модус операнди это называется.

Быть может, подосланные им товарищи (или подкупленные) и устроили резню во дворце? А бедная старушка Гофолия (лет 35-40 ей было) с ужасом обнаруживает, что она единственная чистокровная принцесса на целых два государства, и надо принять корону, потому что попросту вообще больше никого не осталось после такого геноцида?

Слева: Гофолия приказывает убивать детей. Справа: спустя годы ее постигает кара (Koninklijke Bibliotheek van België, 9509, f. 77v.)



Пиар, черный пиар… потому что Гофолия поклонялась Ваалу, а Ииуй — Яхве, а Ветхий Завет писали угадайте кто.

Конец истории был печальный и тоже связанный со дворцовыми интригами. Политика в чистом виде.

Когда в царском дворце убивали всех представителей царской семьи, один ребенок выжил. Это был младенец, сын покойного молодого царя.

Выжил он следующим образом.

У покойного царя была сестра по имени Иосавеф, но не от Гофолии, а от другой какой-то женщины. Эта царевна была замужем за первосвященником по имени Иодай (да, знаю, переизбыток персонажей с заглавной "И", а это все потому, что автор не знал о правиле "называй всех героев на разные буквы, а то читатель путается").

Эта царевна Иосавеф тоже выжила, не была убита. (Это, кстати, подкрепляет мою версию, что приказ о резне отдавала не Гофолию: чтоб такая властная и злопамятная тетка, какой ее изображают, да и забыла приказать прирезать дочь мужа от другой женщины, да еще такую строптивую?)

Строптивая Иосавеф нашла младенца племянника под грудой окровавленных тел. И отнесла его в Храм, по месту работы мужа, куда, понятное дело, посторонние не ходили.

Младенца этого звали… не бейте меня… Иоас. (Почему бы их просто не нумеровать? Было бы легче запоминать, честно. И-12, И-13, И-1534…).

Ксавье Сигалон. Аталия, приказывающая вырезать семя Давида. 1827 (Нант)



Прошло шесть лет. Мальчик подрос.

Первосвященник, его воспитатель, проделал ту же историю, как Елисей с Ииуем — помазал на царство в обход текущего владыки. Но тут хотя бы у ребенка законные права на престол были.

Устроено все было продуманно. Первосвященник призвал в Храм всех своих сторонников, правильно верующих. Раздал им заранее заготовленное оружие. Вывел мальчика, объяснил, кто это и какие у него права, и торжественно короновал.

Ф. Хаес. Помазание Иоаса. 1860 (Триест)



Гофолии доложили, что что-то происходит. Она прибежала в Храм с охраной. Охрану внутрь не пустили. Ее пустили (но я так понимаю, это против обычая было?)

«И видит, и вот царь стоит на возвышении, по обычаю, и князья и трубы подле царя; и весь народ земли веселится, и трубят трубами. И разодрала Гофолия одежды свои, и закричала: заговор! заговор!»

По логике повествования вполне нормально, что властолюбивая старушка не стала радоваться тому, что ее единственный внук выжил. Но вообще вся эта история с резней очень странная. И у меня возникает подозрение, не помогал ли Ииую в убийстве "семени Давида" тот самый человек, который выиграл от этого дела — первосвященник, который и стал регентом при малолетнем царе. (То есть проделал тот же финт, у которого у Гофолии типа не хватило мозгов. Шесть лет у нее хватало ума удерживать власть в такой токсичной среде, а о такой банальщине взяла и не догадалась, ага).

А. Куапель. "Аталия допрашивает Иоаса". 1741 (Брест)



Потом первосвященник сказал: "выведите Гофолию вон из храма, и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом"

(Потому что убивать в Храме нельзя).

Гофолию увели к царскому дворцу и убили у ворот для мулов. После этого по приказу нового регента были разрушены все святилища Ваала и убиты их служители. Нормальный в общем государственный переворот.

Гофолию изгоняют из Храма (British Library, Royal 14 E V, f. 74r.)



Из мальчика-царя ничего хорошего не вышло, кстати. Первосвященник-регент правил за него и сделал полным подкаблучником, видимо. Потом "опекун" умер, и царь, которому уже было, кажется, сильно за тридцать (по хронологии не очень ясно) пошел в разнос. Его "сводный брат" сын первосвященника Захария попытался его вразумить, и царь приказал его убить (а может, это была еще одна попытка захвата власти?) Это не понравилось придворным, и царя убили, когда ему было всего 40. В царской усыпальнице его даже погребать не стали — вместо него там положили того самого первосвященника (говорящий факт).

А Гофолия, единственная женщина во главе еврейского государства, которая удерживала власть целых шесть лет в таком дурдоме среди религиозных фанатиков, так и вошла в историю, как неадекватная дура с полным отсутствием родственных инстинктов.

На картинах это рисуют нередко. Опознать легко: антураж восточный, на троне мальчик, в толпе роскошно одетая женщина в шоке. На нее машет руками первосвященник — его опознавайте по "тюрбану" и пекторали — нагруднику с 12 драгоценными камнями в 4 ряда, символу колен Израильских.

Э. Берд. "Иоас провозглашен царем". Ок. 1815.



Какие еще дворцовые интриги вы видите в этой странной истории? По-моему, классная забава для интеллекта — искать тут логические несостыковки и пытаться реконструировать подковерную правду.