В шведском Лунде разбросали тонну куриного помета в парке, чтобы сорвать празднование Вальпургиевой ночи

01.05.2020, 9:33, Новости дня

Власти шведского города Лунд распорядилась разбрасывать куриный помет в главном парке Stadsparken, чтобы избежать массовых собраний в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщила газета Lundagård, тонну куриного помета разбросали в парке 30 апреля – накануне празднования Вальпургиевой ночи. В странах Северной Европы и Скандинавии в ночь с апреля на 1 мая отмечают приход весны. Обычно, как отметило издание, на празднование Stadsparken собирается до 30 тыс. человек, в основном студентов. Во время празднований жгут костры и водят хороводы.

К разбрасыванию помета присоединился мэр Лунда Филипп Сандберг, отметил шведский общественный вещатель SVT.

Сандберг сказал, что куриный помет будет иметь два эффекта: во-первых из-за запаха в парке будет не очень удобно находиться, во-вторых, это полезно для травы. В комментарии Sydsvenskan он добавил, что он не эксперт по удобрениям и “не может гарантировать, что в другой части города не будет пахнуть, но задача – не пускать людей в парк”.

Похоже, план властей сработал. Как отметило издание Kristianstadsbladet, в Stadsparken было больше полицейских и работников коммунальных служб, чем студентов.

Лунд находится на юге Швеции, в городе проживает около 107 тыс. человек.

В Швеции, в отличие от многих стран Европы, нет строгого карантина. В стране есть рекомендации избегать массовых скоплений граждан, работать удаленно и запрещено проводить мероприятия с участием больше 50 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,2 млн человек, более 233 тыс. из них скончались, а 1 млн вылечился. В Швеции зарегистрировано 21 тыс. случаев заражения, погибло 2586 жителей.