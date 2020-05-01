Маас назвал Россию стороной конфликта на Донбассе

01.05.2020, 9:33, Новости дня

Россия является стороной конфликта в Украине, что она подтвердила подписанием Минских соглашений – именно в этой роли ее рассматривают партнеры по нормандскому формату. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после видеоконференции глав МИД Германии, Франции, Украины и России. Его заявление было обнародовано в Twitter.

“Для нас было и остается очевидным, что является основанием для нормандского формата, что сторонами соглашения являются Москва и Киев. Россия и Украина подписали Минские соглашения, а не Германия или Франция, поэтому именно они остаются для нас сторонами конфликта”, – сказал Маас, отвечая на вопрос о попытке Кремля представить стороной переговоров поддерживаемых Россией боевиков.

Министр отметил, что его российский коллега Сергей Лавров подтвердил сегодня признание Минских соглашений российской стороной, что, по словам Мааса, должно означать признание ответственности за их выполнение.

Он добавил, что несмотря на сложность общения в видеорежиме, министры стран нормандского формата показали способность обсудить многие пункты и достичь определенных результатов.

Маас сказал, что следующую подобную встречу планируется провести примерно через месяц.

Pressestatement von Außenminister @HeikoMaas nach der Videokonferenz der Außenminister im Normandie-Format https://t.co/INzVcMeBVM

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) April 30, 2020

Министры иностранных дел стран “Нормандской четверки” общались в режиме видеоконференции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что беседа прошла конструктивно, но “иногда было напряженно”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.