Мнение: Да, Елена Малышева – сказочно богата: а была уборщицей

01.05.2020, 9:30, Разное

Конечно, Владимир Соловьев сказал, что теледоктор совсем не богата. Но это по его меркам. Он-то очень состоятельный господин, с иностранными счетами и виллами. А Елена Малышева всего-то владеет особнячком и квартирами в США за 11 млн долларов. Бизнес и телекарьера помогли. А когда-то была простой уборщицей и санитаркой. Собственно, шарм уборщицы никуда не делся. Она все та же – простая баба со шваброй, которая натягивает презервативы на гостей в студии и громит ладошками коронавирус.

Понятно, почему Навальный прикопался к теледоктору. Он обычно политиками занимается. Но работа у него такая. На кого компромат заказали – на того и ищет и сливает. Сам получает процент. Копальщикам платит по 50 тысяч рублей зарплату, ну и еще в трудовой книжке каждому пишет «юрист ФБК». «Юрист» – это хорошо. «Юрист ФБК» – черная метка в профессиональном плане. На место теледоктора Малышевой метит кто-то другой. Только и всего.

В октябре 2014 года юридическое лицо, зарегистрированное по адресу дома Малышевых в Нью-Джерси, приобрело две квартиры по 110 квадратных метров каждая в Нью-Йорке по адресу 52 Park Avenue. Общая стоимость апартаментов составила 4,2 млн долларов. В документе о сделке стоит подпись младшего сына Малышевых Василия. Васе жить надо где-то? А Юре? Елена и Игорь Малышевы приобрели дом площадью 1,1 тыс. квадратных метров, в котором 21 комната, возмущается Навальный, уроженец Марьино, живущий в съемной трешке Автозаводской. Дом оборудован мраморным камином, обрамленным золотыми львами, ванная выполнена в стиле античных бань в древней Греции. Стоимость сделки составила 6,4 млн долларов, по курсу на тот момент это было 430 млн рублей. 32-летний сын Малышевой Юрий, он недавно окончил резидентуру в одном из госпиталей, работает в госпитале Нью-Йорка.

У Елены Малышевой в штате Нью-Джерси – особняк, который она купила вместе с мужем для Васи и Юры, и две квартиры – в Нью-Йорке в доме на Парк Авеню. Муж Малышевой – ученый, профессор в Московском медико-стоматологическом университете.

Телеведущая владеет линейкой диетического питания и сетью клиник ее собственного имени, ну и зарплата на Первом канале у нее нехилая. Она даже решила, что программу назовет уже не «Здоровье», как раньше, а «Жить здорово». Еще она получила за нее в прошлом году 57 млн рублей только субсидий, поскольку «социально-значимое» дело.

Короче, зарабатывает Малышева очень хорошо. И дети пристроены. Не завидуйте. Молодец – человек. Просто делайте то же самое, если хотите так же жить. Не получается, ну значит – преуспеете где-то еще. Как Навальный преуспел в копании компромата. Или нет – все от таланта зависит.

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