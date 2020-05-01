В Москве выздоровели от коронавируса 5 766 человек

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01.05.2020, 9:30, Новости дня

За сутки в Москве от коронавируса выздоровел еще 631 пациент, общее число вылечившихся – 5 тыс. 766, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5 тыс. 766», – передает ее слова ТАСС.

Ранее известный врач-гематолог Елена Мисюрина рассказала газете ВЗГЛЯД об опыте лечения COVID-19 в Москве с помощью плазмы крови переболевших доноров.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 47 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями.



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