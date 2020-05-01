 

Комаровский заподозрил Малышеву в скрытой рекламе: «Идёт вразрез с доказательной медициной»

01.05.2020, 9:30, Разное

Доктор Евгений Комаровский, на YouTube-канал которого подписаны более 2,4 миллиона пользователей сервиса, обнародовал очередное видео, высказав подозрения касательно использования врачом и телеведущей Еленой Малышевой скрытой рекламы. И плохо вовсе не это, а то, что часть передаваемой ею информации не согласуется с доказательной медициной, считает украинский педиатр.
Свою же идеологию Евгений Комаровский назвал «совершенно другой», уточнив: ему тоже время от времени поступают предложения использовать в своих видео приём скрытой рекламы, и это очень хорошо оплачивается, но доктор отказывается, так как подобное идёт вразрез с его совестью. Врач-педиатр высшей категории назвал коллегу из РФ хорошим специалистом, но ему не нравится, когда, занимаясь популяризацией, она иногда продвигает то, что не согласуется с доказательной медициной.

Евгений Комаровский добавил: далеко не каждый умудряется иметь рейтинги на протяжении двух десятилетий, но это удаётся Елене Малышевой, и это можно назвать талантом. Так, у него самого его телепроект просуществовал 9 лет, а затем владельцы каналов заявили: они не хотят снимать новые программы, ведь старые выпуски пользуются широкой популярностью у зрителя. По словам кандидата медицинских наук, он не получает денег за то, что его передачи, например, ставят для людей в поликлиниках, скучающих в очередях, или по ТВ транслируют прежние эфиры его телешоу «Школа доктора Комаровского», но всё это радует специалиста, так как в приоритете у него – вовсе не финансы.



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