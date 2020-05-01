В храме Вооруженных сил демонтировали мозаику с Путиным

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01.05.2020, 9:20, Новости дня

С мозаики главного храма Вооруженных сил России убрали изображение президента РФ Владимира Путина, сообщает “Коммерсант”.

Издание указывает, что ранее в Русской православной церкви отмечали, что решение о демонтаже может принять лишь Поместный собор. А настоятель храма епископ Клинский Стефан говорил РБК, что решение о мозаиках будет принимать художественный совет по строительству храма “с учетом мнения самого главы государства”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 26 апреля появление изображения президента в храме, рассказал, что Владимир Путин в курсе мозаики, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

По информации “Новой газеты”, мозаика демонтирована с учетом мнения руководства страны и церкви, на ее месте останется изображение того же шествия, но руководителей государства на нем заменят на монахов с иконой Корсунской Богоматери. Надпись “Крымская весна” будет заменена на “Навеки с Россией”.

24 апреля “МБХ медиа” опубликовали фотографии незаконченных мозаик храма Минобороны, на которых были изображены Владимир Путин и Сергей Шойгу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым. Мозаика называлась “Бескровное присоединение Крыма”.

Другая мозаика запечатлела парад Победы на Красной площади 1945 года. На ней вместе с военачальниками и солдатами виден портрет Иосифа Сталина.

Позже представитель московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщил, что из-за опасности распространения коронавирусной инфекции сроки открытия главного храма Вооруженных сил России перенесли с 6 мая на более поздний срок. По его словам, решение о том, когда состоится открытие, пока не принято, но это будет только после окончания пандемии и отмены карантинных мер.

Храм Воскресения Христова, или главный храм вооруженных сил России, будет находиться на территории парка “Патриот” в Кубинке. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.

Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Согласно данным фонда “Воскресение”, половину из этой суммы составили “пожертвования” россиян. Остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.

 



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