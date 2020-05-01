В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи коронавирусом заразились 111 сотрудников

01.05.2020, 9:20, Новости дня

В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

“Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения”, – отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что институт не принимал пациентов с пневмонией и не был перепрофилирован под прием зараженных коронавирусом, отметив, что случаи пневмонии были единичными.

В Санкт-Петербурге, по последним данным городского комитета по здравоохранению, в инфекционную Боткинскую больницу поступил на лечение 251 медработник с коронавирусом, 162 еще остаются в учреждении, некоторые лечатся на дому.

Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице Санкт-Петербурга заразились коронавирусом 17 сотрудников, положительные тесты получили около 300 пациентов и сотрудников НИИ им. Вредена, семеро врачей больницы Святого Георгия. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. Умерла также сотрудница городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус.

Всего в Санкт-Петербурге, по данным на утро 30 апреля, выявлено 4062 случая заражения, умер 31 человек. По этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья.