 

В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи коронавирусом заразились 111 сотрудников

01.05.2020, 9:20, Новости дня

В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

“Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения”, – отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что институт не принимал пациентов с пневмонией и не был перепрофилирован под прием зараженных коронавирусом, отметив, что случаи пневмонии были единичными.

В Санкт-Петербурге, по последним данным городского комитета по здравоохранению, в инфекционную Боткинскую больницу поступил на лечение 251 медработник с коронавирусом, 162 еще остаются в учреждении, некоторые лечатся на дому.

Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице Санкт-Петербурга заразились коронавирусом 17 сотрудников, положительные тесты получили около 300 пациентов и сотрудников НИИ им. Вредена, семеро врачей больницы Святого Георгия. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. Умерла также сотрудница городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус.

Всего в Санкт-Петербурге, по данным на утро 30 апреля, выявлено 4062 случая заражения, умер 31 человек. По этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Появились сведения о подключении премьера Великобритании к ИВЛ

20.04 / В Бишкеке отбирают велосипеды у нарушителей режима чрезвычайного положения

15.04 / Мужчину задержали за стрельбу в жилом доме на востоке Москвы

03.04 / ООН приняла резолюцию о борьбе с коронавирусом, отклонив российский вариант

23.04 / На европейских рынках – смешанная динамика, азиатские – закрылись ростом

24.04 / Путин поручил наладить контакты с иностранными партнерами для борьбы с коронавирусом

17.04 / МИД сообщил об увеличении числа принимающих россиян из-за рубежа городов

31.03 / Космонавтов, которые вернутся на Землю, могут изолировать на 14 дней

24.04 / В Роспотребнадзоре заявили о недопустимости «срывов» самоизоляции на майских праздниках

17.04 / До конца заявочной кампании конкурса «Доброволец РФ – 2020» остались две недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска