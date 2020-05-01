Глава Роспотребнадзора рассказала о первых послаблениях самоизоляции

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01.05.2020, 9:18, Новости дня

Как заявил Глава Роспотребнадзора Анна Попова, одними из первых этапов при возникновении возможности послабления режима ограничений, введенного из-из Рапространения коронавируса в России, станут разрешение прогулок по 2-3 человека и занятий спортом на свежем воздухе. Также будут разрешены прогулки с детьми.

При этом все это будет допустимо лишь при ограниченном количестве количестве людей и при условии соблюдения социальной дистанции. Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить к 5 мая поэтапного выхода из режимов ограничений.

Анна Попова в интервью ТАСС подчеркнула, что основными критериями, которые могут позволить начать снимать ограничительные меры, являются снижение темпов прироста заразившихся, факт наличия свободных коек для лечения пациентов с COVID-19 и наращивание числа проводимых тестирований на наличие инфекции. Возможно, будут и другие критерии, но они будут рассмотрены позднее.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сейчас в РФ зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, 11 619 пациентов выздоровели. Число летальных случаев составило 1 073.



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