Гоночная серия NASCAR объявила о возобновлении сезона

01.05.2020, 9:18, Новости дня

Пресс-служба Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) объявила о возобновлении сезона. Следующая гонка серии состоится в Дарлингтоне 17 мая и пройдет без зрителей.

Также в Дарлингтоне состоятся еще две гонки – 19 и 20 мая, а следующие пройдут в Шарлотте c 24 по 27 мая. Предыдущий этап NASCAR прошел 8 марта, после чего гонки были приостановлены из-за угрозы распространения инфекции COVID-19.

Take a look at the full slate of races coming up at @TooToughToTame and @CLTMotorSpdwy: https://t.co/NgkyOaamlE pic.twitter.com/makWol5CP9

— NASCAR (@NASCAR) April 30, 2020

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 3,3 миллиона человек, из которых 235 тысяч скончались.