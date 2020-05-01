Вице-президент “Монако”: хотелось бы возобновить сезон, но мы принимаем решение лиги

01.05.2020, 9:18, Новости дня

Вице-президент и генеральный директор футбольного клуба "Монако" Олег Петров прокомментировал решение французской Лиги 1 досрочно завершить сезон из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

"Это сценарий развития событий, который "Монако", как и большинство участников нашего чемпионата, хотел избежать, – приводит слова Петрова пресс-служба монегасков. – Несмотря на то, что нам хотелось бы возобновить сезон, мы принимаем к сведению это решение, которое было принято во время крайне непростой обстановки".

Таким образом, "Монако" с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице. Монегаски одержали 11 побед и потерпели 11 поражений в 28 играх чемпионата Франции. Чемпионом лиги признан столичный "Пари Сен-Жермен".

"Мы сожалеем о текущем месте в таблице, потому что нашей целью было добиться большего. На протяжении всего сезона было приложено большое количество усилий", – подытожил Петров.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 3,3 миллиона человек, из которых 235 тысяч скончались.