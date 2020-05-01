Ученые допускают существование тектонических процессов на Луне

01.05.2020, 9:09, Разное

Ученые допускают, что на Луне продолжаются тектонические процессы, хотя спутник с точки зрения геологической активности считается «мертвым». К таким выводам эксперты из университета Брауна пришли после обнаружения горных хребтов с «обнаженными» валунами.

По словам аспиранта Адамса Валантинаса, большую часть Луны покрывает реголит, оставшийся с тех пор, когда спутник подвергался бомбардировке метеоритами. Свободных от реголита областей практически нет, поскольку тектонические процессы на Луне завершились в далеком прошлом, отмечает профессор Питер Шульц, хотя небесное тело до сих пор может «меняться и трескаться».

Недавно при помощи прибора Diviner LRO удалось найти такие регионы. Аппарат измеряет температуру поверхности Луны. Места, покрытые реголитом, не могут получить достаточно солнечного света, поэтому остаются холодными. Но устройству удалось открыть до 500 «теплых» пятен, где нет реголита. Освободиться от него они могли вследствие тектонических процессов.