Google планирует провести «большую чистку» в магазине расширений Chrome Web Store

01.05.2020, 9:09, Разное

Американская транснациональная корпорация Google вводит ужесточение правил для магазина расширений Chrome Web Store. Это даёт возможность провести специалистам запланированную «большую чистку», удалив тысячи вредоносных, дублирующихся или спамерских продуктов.

На сегодняшний день в Chrome Web Store предлагается для загрузки около 200 000 различных расширений, но многие из них Google может удалить, ссылаясь на новые правила. Так, теперь разработчикам нельзя размещать расширения с единственной функцией, создавать «клоны» под разными названиями, перегружать служебную информацию продукта или указывать некорректную. Также в связи с ужесточением требований в Chrome Web Store запретят «накручивать» рейтинги, количество обзоров и установок. Под запретом окажется и размещение новых расширений с многочисленными напоминаниями и оповещениями, перегружающими браузер устройства.

В действие обновлённые правила от Google для магазина Chrome Web Store вступают с 27 августа текущего года. До начала «большой чистки» все разработчики имеют возможность исправить недочёты в своих расширениях, самостоятельно удалить дубли и «клоны».