 

Апрельский рейтинг самых быстрых смартфонов на Android возглавила новинка от Oppo

01.05.2020, 9:09, Разное

Разработчики тестового приложения Master Lu обнародовали рейтинг самых быстрых Android-смартфонов, недавно появившихся на рынке, и во главе ТОПа по производительности оказалась новинка от Oppo Electronics Corporation. Данная китайская компания считается одним из самых надёжных брендов в мире мобильных телефонов, числясь в «пятёрке» лидеров по продажам.
Речь идёт о модели Oppo Ace 2, представленной производителем в середине прошлого месяца. Всего же в апреле разные компании выпустили 17 новинок из мира смартфонов. Результат лидера рейтинга самых быстрых мобильных телефонов, которые функционируют на операционной системе Android и появились на рынке сравнительно недавно, 522 110 баллов. На второй позиции апрельского ТОПа – модель iQOO Neo3. Далее следуют OnePlus 8 Pro и OnePlus 8.

Все вышеперечисленные модели базируются на Snapdragon 865 – флагманской мобильной системе на кристалле компании Qualcomm. Следующие места рейтинга – за апрельскими новинками от Huawei и Honor, работающими на мобильных платформах Kirin 990 5G и Kirin 985.

Так, модель Honor 30 Pro+ заняла пятую строку рейтинга, шестая позиция – за Honor 30 Pro. Далее идут P40 Pro и P40 от Huawei, Honor 30 и Huawei Nova 7 Pro.



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