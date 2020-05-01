Ученый определил пики заболеваемости коронавирусом по федеральным округам

01.05.2020, 9:08, Новости дня

На основе статистики по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ составлена математическая модель, которая позволила определить пики эпидемии по федеральным округам страны, сообщил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он сообщил, что расчеты в его модели ведутся по логарифмической кривой, построенной на статистических данных по заболеваемости, передает РИА «Новости».

«Динамика, к которой у меня самое большое доверие – это Москва, здесь наиболее подробно публикуются данные. Кроме того, эпидемия здесь началась раньше и временные ряды данных длиннее. Динамика здесь четко характеризуется кривыми логистического роста», – отметил Тавадян.

Ученые добавил, что в ближайшее время в Москве ожидается пик заболеваемости. По его словам, динамика эпидемии в Москве напоминает динамику больших городов Европы и США.

«С 17 апреля 2020 года ускорение динамики слегка снизилось и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии», – сказал Тавадян.

Он уточнил, что эпидемия в столице должна окончиться к началу августа. Общее число заболевших в городе составит от 130 до 170 тыс. человек. Чуть раньше Москвы пройдет пик заболеваемости Подмосковье.

«Динамика ЦФО в совокупности напоминает динамику Москвы. Только в Москве прогнозируется около 5 тыс. ежедневных случаев в период пика. По окончанию этой волны в субъектах ЦФО, не считая Москву и Московскую область, будет зарегистрировано около 60 тыс. позитивных случаев», – сказал ученый.

В Санкт-Петербурге, сказал Тавадян, есть несколько пиков, так как был не один эпицентр заражения, а несколько, и они развиваются по-отдельности.

«В городской динамике видны несколько мини-волн распространения инфекции, которые ускорили общий рост зараженности. С 13 апреля 2020 года динамика стала стабильной без заметного роста», – сказал ученый.

Тавадян уточнил, что в модель были заложены всплески, поэтому не исключены повторения таких неконтролируемых всплесков. Ожидаемый пик распространения в Санкт-Петербурге – в конце мая 2020 года.

«Надо отметить, что в ближайшее семь дней ожидается локальный пик заболеваемости. Пик заболеваемости во всем Северо-Западном округе должен прийтись на вторую декаду мая», – сказал математик.

В Поволжском федеральном округе ученый отметил отрицательную динамику распространения вируса.

«На динамику влияет интенсивность общения людей между собой. Если люди редко общаются, соблюдают социальную дистанцию, то динамика распространения будет замедляться, то есть будет положительной, и пик заболевания будет другим, может и в августе наступить. Если же люди продолжают общаться и не соблюдают ограничений, то динамика заболеваний растет и пик тоже сдвигается», – сказал Тавадян.

По его словам, до 22 апреля жители ПФО, предположительно, плохо соблюдали карантин, в связи с чем динамика прироста была сильной. После этого случился перелом и динамика замедлилась. Пик в ПФО ожидается в начале мая.

«В данный момент есть вероятность, что заражений будет больше в Поволжье, чем в Северо-Западном федеральном округе», – сказал Тавадян.

В Сибирском федеральном округе, по его словам, сложно выделить четкую динамику, так как «много шума». Сейчас угол ускорения относительно позитивный, заметил он. Пик ожидается около середины мая 2020 года.

Пик в Северо-Кавказском федеральном округе, по его словам, придется на вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе – на середину июня, в Южном федеральном округе – на конец мая, в Дальневосточном федеральном округе – в первой декаде мая.

При этом «далекий» пик эпидемии на Урале он связывает с самой большой неопределенностью данных, в связи с этим некорректно утверждать, что там пик эпидемии пройдет позже всех.

«Общее число зараженных в РФ будет около 350-450 (тысяч), если судить по модельным расчетам», – заключил Тавадян.

Накануне руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что РФ в последние недели уже практически находилась на плато по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

Сообщалось, что за сутки в РФ зарегистрированы 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего выявлено 106 тыс. 498 случаев.