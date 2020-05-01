 

Правительство выделило на выплаты россиянам за рубежом 500 млн рублей

01.05.2020, 8:53, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на дополнительные выплаты россиянам за рубежом выделяется еще 500 млн рублей.

Документ подписан 30 апреля, передает ТАСС.

«Выделить МИДу РФ из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию», – говорится в документе.

Накануне Мишустин заявил, что российское правительство выделит дополнительные средства на поддержку россиян за рубежом, которые не могут вернуться на родину на фоне ситуации с коронавирусом.

Сообщалось, что с 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. граждан РФ вернулись на родину.



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