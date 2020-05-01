 

Режиссёр фильма «Мастер и Маргарита» Юрий Кара рассказал о помогшей ему вылечиться ведьме

01.05.2020, 8:53, Разное

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Юрий Кара в одном из недавних интервью признался, что верит в «сверхъестественное» – мистику и магию. Более того, однажды ему пришлось обращаться за помощью к настоящей ведьме и та вылечила тяжёлую болезнь.
Как вспоминает Юрий Кара, несколько лет назад у него появились покраснения на руках и ни один из столичных врачей не мог вылечить заболевание. Тогда режиссёр фильма «Мастер и Маргарита» отправился в «гоголевские места», в деревню, где на тот момент жили и работали ведьмы. Одна из них и помогла Юрию Викторовичу избавиться от проблемы, проводя лечение с помощью молитв и собственной энергетики. С тех пор рука режиссёра больше ни разу не побеспокоила и о болезни он забыл.

Знахарка, говорит Юрий Кара, в процессе лечения общалась с ним и пояснила о жизни ведьм. В деревне их в то время было 10, все «белые», а последняя «чёрная» умерла незадолго до приезда режиссёра. Ведьма долго не могла «уйти в мир иной», а её жильё буквально «ходила ходуном» и только когда разобрали дымоход жительница скончалась, а дом «затих».

Также целительница говорила, что лечить людей женщинам с особыми способностями разрешается только по достижении 50-летнего возраста. Если же начать раньше, то «энергозатратная профессия», отбирающая очень много сил, не позволяет выносить и родить ребёнка.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / “Нет, мне не стыдно!”: Алсу обратилась к подписчикам за помощью для больного ребенка

26.04 / Ведущий шоу “Маска” назвал самого достойного претендента на победу

14.04 / Максим Фадеев о борьбе с лишним весом: «Сбросил 85 килограммов»

26.04 / Башаров раскрыл подробности романа и расставания с Навкой: «Это было, как по нарастающей»

31.03 / Мнение: Украина живет вопреки законам

29.04 / Ученые из США и России нашли общие черты у опасных коронавирусов

01.04 / Мнение: Хвала брате Си

17.04 / Мнение: Строительство инфекционной больницы в Москве. Гигарама

26.03 / Мнение: Что строили и добывали заключенные ГУЛАГа в 1931-1932 годах

27.03 / Друг в беде – друг навсегда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска