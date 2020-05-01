Общество: Московский врач рассказала о новом методе лечения COVID-19

01.05.2020, 8:48, Новости дня

«У всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние», – сообщила газете ВЗГЛЯД известный врач-гематолог Елена Мисюрина, комментируя опыт использования для лечения COVID-19 плазмы крови переболевших доноров. Сейчас этот перспективный метод вызывает особый интерес у пациентов.

Лечение плазмой крови пациентов, переболевших COVID-19, на сегодня один из перспективных способов борьбы с коронавирусной пневмонией. В Москве его начали использовать всего несколько недель назад, и врачи пока не накопили достаточно статистических данных.

Более того, по мере получения новой информации о состоянии больных лечебные протоколы корректируются и меняются. Тем не менее, сообщество пациентов восприняло этот метод с большим воодушевлением. В медицинских группах в соцсетях все чаще появляются объявления о поиске доноров для заболевших родственников, а также запросы, как надавить на врачей, чтобы они применили для лечения именно этот метод. Есть и пациенты, готовые заплатить за переливание, но коммерческие клиники пока не предоставляют таких услуг.

Об экспериментальном методе лечения COVID-19 газете ВЗГЛЯД рассказала врач-гематолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, руководитель Гематологической службы московской ГКБ №52 Елена Мисюрина.

ВЗГЛЯД: Елена Николаевна, насколько эффективно лечение плазмой крови с антителами?

Елена Мисюрина: В настоящий момент переливание плазмы с антителами считается эффективным методом лечения, но говорить на 100% что этот метод является универсальным, пока рано. Для оценки достоверности метода необходимо проанализировать большое количество пациентов, которым проведена данная методика лечения. Первое впечатление от методики переливания плазмы с антителами к COVID-19 хорошее.

ВЗГЛЯД: Как быстро наступает улучшение у пациентов, получивших антитела?

Е.М.: Если лечение эффективно, то пациенту на следующие сутки должно стать лучше.

ВЗГЛЯД: Каков процент успеха именно в вашей больнице?

Е.М.: У всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние.

ВЗГЛЯД: Можно говорить, что переливание плазмы крови от переболевших – основное лечение коронавируса на сегодняшний день?

Е.М.: Нет. Мы работаем по протоколам лечения, которые включают в себя группы препаратов разнонаправленного действия. В это лечение входит противовирусная терапия, терапия, направленная на снижение цитокинового шторма, лечение вторичных бактериальных инфекций, сопроводительная терапия. Нельзя говорить, что перелили плазму – и пациент здоров. Плазма с антителами – это один из компонентов основного лечения COVID-пневмонии. Кроме этого у пациентов с COVID-инфекцией развивается ДВС-синдром, и основным методом лечения является заместительная терапия свежезамороженной плазмой, даже если она не содержит антитела к COVID и гепарин в лечебных дозах.

ВЗГЛЯД: Можно использовать плазму в профилактических целях?

Е.М.: Нет, плазма используется только в лечебных целях.

ВЗГЛЯД: Насколько вам помогает опыт других стран, где эпидемия началась раньше, чем в России, и раньше начали использовать плазму крови переболевших?

Е.М.: Нам, наверное, чуть-чуть легче, потому что у нас уже есть возможность использовать клинический опыт и наработки зарубежных коллег. Мы все это изучаем, оцениваем результаты, развиваем. Есть много публикаций по терапии COVID. В Москве разрабатываются собственные протоколы лечения.

ВЗГЛЯД: Как много человек уже стали донорами?

Е.М.: Только в нашей больнице – десятки. Пул доноров пока только формируется. Потом, вы должны понимать, что и донор должен подходить под определенные критерии. Есть ряд ограничений, общих для всех доноров крови. Человек с хроническими заболеваниями, с тяжелой соматической патологией не может стать донором. Это должны быть здоровые люди, перенесшие COVID-инфекцию. Чем больше придет здоровых людей сдавать плазму, тем больше шансов вылечить тех, кто еще болеет.

ВЗГЛЯД: Количество антител в крови переболевших зависит от того, как протекала болезнь – бессимптомно, в легкой форме или в тяжелой? Какие именно доноры вам нужнее?

Е.М.: Количество антител в крови переболевших зависит от генетических особенностей самого пациента (способность иммунной системы человека давать полноценный ответ). Однозначно сказать о зависимости антител от тяжести протекания заболевания нельзя, это требует отдельного изучения. Требуются доноры плазмы, которые переболели и имеют высокий титр IgG и с отрицательным ПЦР-анализом на COVID (подтверждает, что ранее зараженный человек уже выздоровел –прим. ВЗГЛЯД). Сейчас кровь будет браться у большинства доноров, а уже дальше будет определяться эффективность по уровню антител.

ВЗГЛЯД: Кто на сегодня является донорами? Переболевшие медработники или простые пациенты?

Е.М.: В основном, конечно, это медработники. Но мы просим людей, которые переболели и не имеют отвода по донорству приходить сдавать плазму. Нам звонит много коллег и бывших пациентов, которые хотели бы сдать плазму.

ВЗГЛЯД: И вы всех их примете?

Е.М.: Да.

ВЗГЛЯД: Возможно ли в частном порядке привести донора, чтобы сдать кровь не в общий банк, а для переливания конкретному пациенту?

Е.М.: Как и любое донорство крови, это никогда не запрещалось. Бывает, что ищут и стараются помочь своему близкому. Здесь должен работать принцип – если есть желание, люди могут прийти и помочь, сдать плазму, даже если твоя группа крови не совпадает с группой твоего родственника или близкого человека, который болеет. Можно сдать, потому что этому пациенту достанется плазма от какого-то другого донора. Но все переливания плазмы строго по показаниям, нельзя сказать «хочу» – и пациенту перелили. Все имеет свои четкие медицинские показания.

ВЗГЛЯД: А можно ли будет получить платную услугу – переливание крови на коммерческой основе?

Е.М.: Нет, у нас безвозмездное донорство.

ВЗГЛЯД: Каким образом можно получить антитела, обладающие противовирусным эффектом?

Е.М.: Антитела можно получать биотехнологическим способом. Такие антитела можно было бы создать на основе крови переболевших людей, проведя клонирование специфичных по отношению к вирусам генов иммуноглобулинов, либо путем иммунизации лабораторных мышей с последующим получением гибридом, продуцирующих моноклональные высокоспецифичные противовирусные антитела, которые в дальнейшем можно гумманизировать.

ВЗГЛЯД: Какие еще компоненты крови можно использовать для лечения пациентов с COVID?

Е.М.: Если донор переболел и совместим по HLA (генетическая совместимость – ВЗГЛЯД), то можно было бы от него переливать больному лимфоциты, которые могли бы вызвать клеточный противовирусный ответ. А от здоровых доноров, которые не болели, можно переливать эритроцитарную массу. Это связано с патогенезом заболевания. Известно, что белки вируса приводят к неспособности собственных эритроцитов больного полноценно переносить кислород, переливание эритроцитов от неболевших людей могло бы восстановить способность крови снабжать ткани организма кислородом, уменьшить гипоксию и гипоксемию.

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