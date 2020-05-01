 

Названы сроки начала сборки первой «Ангары-А5М» для пилотируемых пусков

01.05.2020, 8:48, Новости дня

Сборка первого летного образца новой ракеты-носителя «Ангара-А5М» для запуска пилотируемого корабля «Орел» начнется с 2023 года, сообщил гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

«С учетом цикла ее изготовления сборку летного образца мы должны начать в начале 2023 года», – передает слова Варочко ТАСС.

Он добавил, что пилотируемая «Ангара» получит модернизированный двигатель с увеличенной тягой. Также ракета сможет работать в нефорсированном режиме, это обеспечит дополнительную надежность носителя и безопасность экипажа.

Варочко отметил, что на новой ракете также будет установлена дополнительная аппаратура, которая обеспечит защиту от нештатных ситуаций и спасение экипажа при возникновении угрозы жизни.

Ранее сообщалось, что Роскосмос хочет увеличить до 65 млрд рублей финансирование создания и испытаний ракет-носителей «Ангара» для космодрома Восточный. Это в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось.



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