Найдена замена медицинским маскам для защиты от коронавируса

01.05.2020, 8:48, Новости дня

Многими медицинскими работниками уже используется новое средство для защиты от коронавируса – прозрачная пластиковая маска для лица, эта альтернатива обычной медицинской маске набирает все большую популярность.

Медики из Университета Айовы назвали преимущества пластиковой маски. Отмечается, что это изделие можно многократно использовать, просто очищая мыльной водой и обычными дезинфицирующими средствами, информирует «Российская газета».

Такие пластиковые щитки удобнее, чем тряпочные маски, кроме того, они создают барьер для грязных рук.

«Во время разговора для удобства общения люди иногда снимают обычную маску. Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование – через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. Также имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметром от зараженного. Масштабные исследования пока не проводились», – отметили исследователи.

Отмечается, что пластиковые щитки были признаны ранее эффективными для пациентов с гриппом.

Эти щитки должны закрывать подбородок, прикрывать уши и плотно прилегать ко лбу.

Ранее член комитета СФ по социальной политике, врач-педиатр, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Кусайко рассказала, как правильно использовать медицинскую маску болеющему человеку.