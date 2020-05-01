Мнение: Коронавирус и “глобальный заговор”

01.05.2020, 8:39, Разное

Тезисно относительно вопросов на тему "А не думаешь ли ты, что вся эта тема с коронавирусом, часть глобального заговора?".

Полагаю, что для многих правительств, в том числе и для правительства РФ, вся эта история стала неожиданностью. Очевидно, что если брать РФ, то по планам у нас должны были пытаться протащить поправки в Конституцию на День рождения Ленина (поэтому с отменой голосования так тянули, а агитацией прийти и проголосовать "за будущее России" бомбили до самого дня отмены) и явно планировали устроить большие торжества на 9 мая с приглашением мировых лидеров и мощной информационной кампанией на тему основополагающей роли СССР в Победе над нацистской Германией. Но не сложилось, поэтому сначала отменили голосование, затем парад. Почему отменили? На мой взгляд потому, что когда начали прикидывать последствия, то банально посчитали, что в России при бразильском и белорусском варианте, заболевших и трупов будет больше, а жесткий китайский вариант у нас не прокатит, так как эффективные менеджеры уже успели "оптимизировать" медицину, частично развалить систему гражданской обороны, а часть граждан просто не пойдет шагом марш по квартирам, как это произошло в Китае или как произошло бы в СССР, если бы он существовал.

Сами мероприятия по борьбе с коронавирусом, также не выглядят полностью спланированными и продуманными, а скорее действиями по ситуации, отсюда и претензии насчет "самоизоляции", которая работает не так как надо или не работает вовсе, потому что в обществе, где культивировался неолиберальным индивидуализм, сложно рассчитывать на полную сознательность – поэтому часть население сидит дома, часть забивает, а потом идет удивление, почему "свободные личности" убегают от врачей, а гос.пропаганда одной рукой рассказывает о важности самоизоляции, а другой – зазывает на шашлыки. В общем, это скорее проявления традиционного отечественного бардака, нежели следы зловещих планов.

Относительно темы заговора в мировом масштабе, то как мы видим, существуют следующие нарративы:

а) Вирус появился естественным путем, потому что кто-то жрал больную летучую мышь и никто собственно не виноват. Shit happens.

б) Вирус появился из лаборатории и представляет из себя продукт деятельности человека. ZOG Attack!

Первая версия имеет определенные вопросы, потому что с одной стороны официально, эпидемия началась в Ухани зимой 2019-2020 года. Вместе с тем, есть целый ряд публикаций и материалов, указывающих на то, что вирус мог циркулировать и ранее, как в Китае, так и в США, где его принимали за обычный грипп или ОРВИ и где наблюдалась повышенная смертность от гриппа или были выявлены люди, у которых после болезни обнаруживались антитела, хотя диагноз коронавируса им тогда не ставили, потому что не знали, что они уже болели коронавирусом. В этом случае, тем более невозможно понять, откуда он тогда взялся – нет гарантии, что нулевой пациент из Ухани, это действительно нулевой пациент.

Вторая версия, подразумевает одного виновного – либо Китай, либо США случайно или нарочно выпустили вирус. В чем собственно стороны друг друга официально и обвинили. Уже сам факт подобных обвинений делает маловероятной теорию о том, что существует заговор между всеми глобальными игроками, так как два самых мощных игрока обвиняют друг друга и грозят друг другу последствиями. Разумеется, можно заявить, что все это спектакль для плебса, а на деле у Китая и США в этом вопросе полное согласие. Но как представляется, это очень маловероятно, учитывая весь контекст американо-китайских отношений, который уверенно катится по рельсам Холодной Войны.

Китаю разумеется нет никакого резона выпускать вирус у себя в стране сознательно, так как Китай в этом случае пострадает первый, даже если предположить зловещий замысел "А давайте выпустим вирус в Гонконге!". Вместе с тем, версия о том, что вирус из лаборатории в Ухани мог случайно вырваться на свободу, имеет право на существование, так как китайцы действительно проводили эксперименты с коронавирусом летучей мыши.

С другой стороны, американские специалисты, также работали в этой лаборатории, в том числе и с коронавирусом летучих мышей,а статьи про идентичные вирусы и даже идентичные сценарии распространения, выходили за несколько лет до эпидемии. Соответственно они также могли случайно выпустить вирус на свободу. В этом аспекте данной версии расклад 50 на 50 – либо китайцы, либо американцы допустили ошибку. Если же мы рассматриваем версию злого умысла, то вероятность того, что это сделали США на территории Китая, на мой взгляд выше, нежели вероятность того, что это сделали китайцы. Но это действительно только для версии, если эпидемия действительно началась в Ухани, а не ранее, когда ее принимали за другие болезни.

Поэтому, в сговор США и Китая по организации эпидемии я прямо скажем не верю. Если кто-то виноват, то это либо США, либо Китай. Безотносительно того, случайной или умышленной стала вспышка коронавируса, она скорее поставила правительства КНР и США перед фактом, особенно это заметно по США, где государство прямо скажем оказалось не готово (даже Россия с ее традиционным раздолбайством и пофигизмом, на фоне США выглядит образцом железного порядка) и о чем теперь вопит большая часть американской прессы.

На мой взгляд, события будут развиваться так, что не будет сильно важно, случайно или намеренно выпустили вирус. Китай будет обвинять США, США будет обвинять Китай. Ну и отдельные идиоты еще Россию обвинят. В логике информационной войны, эти нарративы затопчут все попытки разобраться, что там произошло на самом деле. И на фоне отдельных попыток это выяснить, идеологические предпочтения и военно-политические интересы будут диктовать, кто поддержит Китай, а кто США. Ну а то, что первая жертва войны – правда, известно и без коронавируса.

Вместе с тем, я вполне согласен с тем, что те или иные правительства, столкнувшись с таком ситуацией, могут ее использовать в своих интересах, так как коронавирусная истерия позволяет провернуть под шумок различные инициативы, которые в обычные время протолкнуть значительно сложнее. Яркий пример Украина, где закон о продаже земли сельхоз назначения, протащили именно после введения карантина, нарушив все мыслимые процедуры и нормы, потому что знали, что организовать митинги протеста и иное противодействие в условиях объявленной самоизоляции значительно сложнее. Точно также сейчас на Украине останавливают энергоблоки АЭС, чтобы дать заработать Ахметову. Опять же, особых протестов можно не ожидать. Мотивы тут зачастую не только политические, но и сугубо меркантильные, господа хотят подзаработать под прикрытием эпидемии.

Можно посмотреть на Россию и Китай, которые эффектно использовали катастрофу итальянской медицины, чтобы устроить грандиозный пиар (не забывая о реальной помощи) на помощи итальянцам (а потом еще и на помощи США), что вызвало настоящую истерику в глобалистских медиа, который получили неожиданный удар и долгое время не знали, что со всем этим делать, так как Китай и РФ за сущие копейки ломали многолетние усилия по демонизации этих стран в Европе. Сейчас эту тему уже отрабатывают западные спецслужбы, но мы все видели характерный элемент запаздывания реакции на неожиданный ход в рамках подвернувшейся возможности. Так что гуманизм гуманизмом, но политические интересы никто не отменял и никакого запрета на использование темы коронавируса для достижения иных целей, отличных от его лечения, нет.

Относительно "цифрового ГУЛАГа" и усугубления глобальной слежки – на мой взгляд, это общая тенденция и РФ тут не исключение. Но это тот случай, "когда пчелы Винни-Пуха уже покусали". Развертывание видеокамер в Москве прекрасно шло и без коронавируса, все почты, мессенджеры, социальные сети – все это давно под колпаком тех или иных спецслужб. Вашу переписку, при желании, может прочесть либо ФСБ, либо СБУ, либо АНБ. Вполне допускаю, что в ряде случаев все сразу. Владельцы сервисов, где вы пытается построить хибарку вашей сетевой приватности, с готовностью передадут или продадут ключ от вашей "сетевой двери". Иногда, будет даже формальное разрешение на слежку за вами. Иногда.

Цифровая приватность на текущем этапе развития цивилизации это пошлый миф, которым пытаются прикрыть неудобную правду, что уровень контроля над сетевой жизнью граждан за последние лет 10 вырос в разы, как не снилось ни одному "тоталитарному режиму XX века". Личные данные не только используют спецслужбы, но и крупные корпорации, перепродавая вашу приватность кому посчитают нужным. Ваше "цифровое я", могут как негра погрузить на корабль идущей из офиса одной ТНК в другую, чтобы вы в лучшем случае могли получать таргетированную рекламу, а в худшем, узнать, что ваша кредитка давно уже не ваша, а личные фото вашей жены из "защищенного облака Apple" гуляют на порносайтах, пока вы ищите рекламный буклет, где было написано про "10 степеней защиты частный информации". Дело "Кембридж Аналитики" прекрасно показало, что все рассказы про то, что "тоталитарные режимы угнетают людей, а на благословенном демократическом Западе частная жизнь это святое", суть есть банальная хуцпа. И это я молчу про программы прослушивания, которые еще в 90х и нулевых внедряло АНБ в интересах глобального контроля. Тем, кто в это не верил, все доходчиво показали Сноуден и Ассанж.

Поэтому усиление контроля над интернетом и вашей сетевой жизнью, было, есть и будет – начиная от "империи добра" и заканчивая "тоталитарным Китаем". Богоспасаемую РФ эта участь никак не минует. И история с коронавирусом тут если как-то и повлияет, так это на темпы внедрения механизмов контроля информации и возможностей по мониторингу повседневной жизни граждан как с точки зрения наращивания аппаратных ресурсов, так и за счет внедрения инноваций, вроде подключения нейросетей для перекрестной обработки баз данных, что в долгосрочной перспективе снимет одну из главных проблем спецслужб всего мира – даже через имеющиеся средства сбора информации о своих и чужих граждан, информации собирается много больше, нежели ее получается обрабатывать и тем более анализировать. Но техника будет вести наступление на эти островки призрачной приватности, куда око Большого цифрового брата еще не успело добраться. Коронавирус тут на мой взгляд совсем не причем, хотя в ряде аспектов он очевидно удобен, так как любое государство, может например составлять базы "КОВИД-диссидентов", как неблагонадежных и использовать это в дальнейшем. Или например, в условиях приближенных к боевым, проверить возможности по блокированию отдельных городов или целых регионов "на всякий случай". Борьба с коронавирусом, отнюдь не мешает государству заниматься решением других задач, в том числе и задач по контролю над обществом или информацией. Эти задачи решались до коронавируса, решаются во время коронавируса и будут решаться после того, как появится/или не появится вакцина. Хорошо это или плохо? Плохо. Но таков мир "победившего неолиберального капитализма" и та самая "основная колея истории", куда нас так активно зазывали лица демократичесокй ориентации.

Относительно планов глобалистов и Билла Гейтса. Естественно, они увидели в происходящем возможность вновь поднять на щит глобалистские идеи, которые себя в последние годы полностью дискредитировали, в том числе благодаря Агенту Дональду. Все эти тезисы "Давайте все объединимся ради общей цели", "только общими усилиями, во главе с США, можно одолеть заразу" и так далее. Они видят в истории с коронавирусом, возможность взять определенный идеологический реванш, показав, что глобализм в его нынешнем виде себя еще не исчерпал, упирая на субъективную или объективную несостоятельность тех или иных государств в борьбе с коронавирусом, прозрачно намекая, что "единой новый мир", уже давно легко бы поборол проблемы, а ТНК лучше знают, как правильно организовать этот единый мир.

Но как мне представляется, это не более, чем хотелки идеологических банкротов. Глобализм в том виде, в котором его пропагандировали в 90х и нулевых, в десятые благополучно загнулся, хотя идеологи никуда не делись и эта машина продолжает ехать на холостом ходу. Тут можно провести аналогию с СССР, когда с одной стороны Советский Блок контролировал половину мира, но на закате своего существования, идеологически деградировал и перестал развиваться и этот кризис тогдашней итерации коммунистической модели сопровождал структурное разрушение двуполярной системы, хотя до самого конца идеологи изрекали хорошо известные тезисы, которые покрылись пылью, превратившись в догму, а не в руководство к действию, хотя должно было быть наоборот.

Сейчас, США все еще единственная сверхдержава с фантомными болями по несостоявшемуся "концу истории", которая вынуждена жить в эпоху разрушения поздневашингтонского миропорядка, который должен был стать основой триумфа глобализма, о котором мечтали Гейтс, Сорос, Рокфеллер, Фукуяма, Аттали и прочие. Но не сложилось. Вместо унификации глобального мира победившей "неолиберальной капиталистической демократии" ориентированной на обслуживание интересов США, мы видим обратный процесс – его фрагментацию. Набирают обороты национализм, протекционизм, регионализм, сепаратизм (в том числе и в странах победившего глобализма), блоковое мышление, элементы многополярного мира и прочие прелести краха системы мироустройства, а сам гегемон терпит все чаще и чаще унизительные неудачи, несмотря на то, что он еще многое может.

Как на это повлияет коронавирус? Усилит ли он позиции глобалистов? На мой взгляд нет. Все будет наоборот – коронавирус делает более привычным барьеры между странами и даже внутри стран, усиливая вместе с тем роль национальных правительств по контролю над населением. Наиболее наглядно это протекает в "единой Европе", которая в минуту опасности внезапно оказалась отнюдь не единой, хотя казалось бы, мог получится удачный пример доказательства правоты глобалистов, если бы неолиберальная капиталистическая Европа одержала верх над заразой и стала младшим флагманом США, которые повели бы остальное человечество к победе над заразой. Но вместо победы "стран исконного глобализма", которые ставились в пример, мир увидел их вопиющую несостоятельность в кризисной ситуации, а наиболее эффективно показал себя "авторитарный коммунистический Китай", против которого все те же глобалисты сейчас ведут масштабную информационную войну. И этот образ неудачников, которые столкнувшись с кризисом облажались, куда как ярче говорит о несостоятельности претензий этих стран на глобальное лидерство, нежели мантры Гейтса про глобальный миропорядок. Идти вперед за Британией Бориса Джонсона и США Дональда Трампа? Серьезно? Хотеть то они хотят, но не могут и не смогут. Коронавирусная история это лишний раз показала. Свой шанс они уже упустили и если мы и увидим новый подъем глобализма, то будет это уже сильно позже Гейтса, Сороса и прочих некогда знаковых идеологов нового мирового порядка. Наступает иной мир, и он будет отнюдь не глобальным.

Коронавирус, с одной стороны создает множество проблем, но вместе с тем он создает возможности. Это не заговор, а узкокорыстное использование коронавирусной истории в интересах отдельных правительств, групп государств, ТНК, экономических и военно-политических групп влияния. Они не идут в одном направлении, они конкурируют в вопросах извлечения очевидных и неочевидных выгод из нестандартной ситуации, к которой оказались готовы не только лишь все.

Проблемы и возможности проявляются как внутри той или иной страны, в зависимости от актуальной политической, экономической и социальной конъюнктуры, что касается практически всех стран, так и во внешней политике, что действительно для стран проводящих субъектную внешнюю политику.

В условиях разрушения поздневашингтонской системы мироустройства, коронавирус и связанные с ним ограничительные меры, увеличивающие экономическую и социальную энтропию, повышает количество переменных, которые великие державы и единственная сверхдержава, вынуждены учитывать при рассмотрении вопросов связанных с возможностями продления, деструкции или упорядоченного сноса уходящего миропорядка. Кто наиболее эффективно сможет использовать ситуацию с коронавирусом себе на пользу, тот получит существенные преимущества в дальнейшей борьбе за передел рынков и сфер влияния, а также в вопросах формирования новых или трансформации/деструкции старых военно-политических и экономических блоков.

Разумеется, можно предполагать (ну а кто запретит?), что какая-то страна, сознательно выпустила вирус в рамках собственных узкокорыстных целей, чтобы добиться преимуществ в идущей борьбе за будущий миропорядок, которые могут носить долгосрочный характер. Например, чтобы создать управляемый хаос. Или же например, чтобы обеспечить контролируемый снос системы.

Но даже в этом случае, перед нами не глобальный заговор, а скорее некая спецоперация, возможно, вышедшая из под контроля. Но даже это для начала надо доказать. На текущий момент, нет неопровержимых доказательств позволяющих однозначно указать на США или Китай. Есть вербальные обвинения и политически мотивированные информационные нарративы, которые выжигают информационное пространство, оставляя человека, который пытается разобраться в том, что происходит, наедине с терриконами информационного мусора, под которыми уже проблематично найти реальную фактуру по поводу того, что произошло в Ухани или же где-то еще, если вспышка произошла до Ухани. А если вы не знаете, что там произошло, то откуда же вам знать, кто именно и какие план мог иметь по этому поводу, если таковые планы вообще существовали.

Поэтому, "пока не открыты все архивы", мы конечно, имеем право на любые предположения, но однозначно называть все происходящее "глобальным заговором", я бы сильно поостерегся.