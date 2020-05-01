 

Попова рассказала о первом этапе снятия режима ограничений

01.05.2020, 8:30, Новости дня

Одним из первых этапов послабления режима ограничений из-за коронавируса станет разрешение прогулок по 2-3 человека, а также занятия спортом на улице, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что основные критерии по снятию ограничительных мер в стране – снижение темпов прироста заразившихся, факт наличия свободных коек для лечения пациентов, наращивание числа тестирований на наличие инфекции.

«Это три базовых показателя. Есть еще дополнительные критерии, которые могут быть выражены в показателе летальности, показателе иммунной прослойки, для этого нужно проводить специальные исследования. Может быть, еще какие- то критерии будут, мы посмотрим чуть позже, но пока мы говорим об этих показателях. Когда они будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам, мы сможем говорить о том, что может быть начато ослабление различных ограничений», – уточнила она.

Попова добавила, что существующие изменения в процессе распространения коронавируса в РФ вселяют надежду, но не дают абсолютную уверенность в стабильном снижении уровня заболеваемости.

«Есть определенные, вселяющие надежды изменения в течении эпидемического процесса, есть определенное его притормаживание. Мы говорили уже не один раз о снижении темпов прироста. Это то, что нас обнадеживает, но не вселяет абсолютную уверенность, что мы достигли какого-то уровня, с которого можем спускаться только вниз, и он не изменится и не пойдет по направлению вверх», – сказала она.

По ее словам, ситуация будет зависеть от того, как россияне соблюдают ограничительные меры.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил, что решение о снятии режима самоизоляции может быть принято после майских праздников, если будет отмечена позитивная динамика по коронавирусу.



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