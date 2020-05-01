Столичный врач объяснила, кто из заражённых коронавирусом COVID-19 чаще попадает в реанимацию

01.05.2020, 8:30, Разное

Врач одной из столичных больниц в недавнем интервью объяснила, у кого из заражённых коронавирусом COVID-19 выше риск попасть в реанимацию. По словам медика, чаще других тяжёлое течение болезни наблюдают у пациентов, имеющих избыточную массу тела.

Столичный врач, имя которой осталось неизвестным, рассказывает, что в реанимации очень большой процент инфицированных коронавирусом COVID-19 пациентов с ожирением. По мнению медика, этот факт не удивляет, так как у людей с меньшей массой тела подобные процессы обычно протекают легче. Таким образом, риск попасть в реанимацию выше у заражённых вирусом нового типа с ожирением, но также в число осложняющих течение болезни факторов попадают сопутствующие проблемы – заболевания сердечно-сосудистой системы или диабет.

Продолжающие борьбу с пандемией коронавируса врачи работают практически беспрерывно, поэтому многие сейчас чувствуют и физическую, и эмоциональную усталость. В реанимации работа с инфицированными COVID-19 осложняется вследствие того, что лежачих пациентов нужно не только лечить, но и своевременно менять их положение, а это иногда весьма непросто, так как вес многих превышает сотню килограммов и одному медику сделать это не под силу.