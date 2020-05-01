 

Надежду Бабкину выписали из больницы

01.05.2020, 8:30, Новости дня

Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина выписана из больницы и находится дома. Она обратилась к поклонникам в соцсетях.

«Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту», – написала она в Instagram.

По ее словам, она находится дома. Бабкина выразила благодарность семье, друзьям, коллегам за любовь и заботу, которые она чувствовала каждый день.

«Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и порой мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и руководителю московского департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну», – написала она.

В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией – ее погружали в искусственную кому. Позже ее состояние улучшилось. Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Energetyka24 – Польша рада помочь Америке в энергетической войне с Россией

01.04 / В ВОЗ оценили меры властей Москвы по сдерживанию коронавируса

17.05 / В ходе обысков у полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей

28.04 / Власти Киева подготовили план первого этапа ослабления карантина

30.04 / Прабабушка Сеска Фабргегаса излечилась от коронавируса

16.04 / Путин объявил об отмене парада Победы 9 мая

20.04 / Коронавирус предварительно подтвержден у 78 человек в больнице Екатеринбурга

17.04 / Роскачество дало советы по выбору кагора

25.04 / Бельгия наметила план выхода из изоляции

10.04 / Врач из Краснодарского края пожаловался на нехватку средств защиты в больнице. Через день его уволили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска