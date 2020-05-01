Надежду Бабкину выписали из больницы

01.05.2020, 8:30, Новости дня

Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина выписана из больницы и находится дома. Она обратилась к поклонникам в соцсетях.

«Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту», – написала она в Instagram.

По ее словам, она находится дома. Бабкина выразила благодарность семье, друзьям, коллегам за любовь и заботу, которые она чувствовала каждый день.

«Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и порой мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и руководителю московского департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну», – написала она.

В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией – ее погружали в искусственную кому. Позже ее состояние улучшилось. Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске.