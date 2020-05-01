Ученые разработали избавляющий от хронической боли состав

01.05.2020, 8:30, Разное

Датские исследователи разработали оригинальный состав, который поможет избавиться от хронической боли. Новый способ лечения был испытан на животных.

Исследователи University of Copenhagen представили новую лечебную методику, позволяющую восстановить структуру нервов, разрушающихся вследствие заболевания. На общую передачу сигналов нейронами лечение не влияет.

Соавтор проекта доцент Линдегаард Мэдсен пояснил о 10-летнем труде специалистов, прошедших путь «от понимания биологии до описания того, как вещество действует на животных». Инновационный состав является так называемым пептидом Tat-P4-(C5)2.

Помимо непосредственного воздействия на структуру нервов, повреждение которой приводит к появлению хронической боли, исследователи рассматривают его перспективность в борьбе с зависимостью от опиоидов. Их пациенты принимают, чтобы снизить неприятные ощущения. Следующим этапом станет создание лекарственного препарата и клинические испытания на людях.