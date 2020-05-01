 

Богдан предположил, кто может стать следующим президентом Украины

01.05.2020, 8:15, Новости дня

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отреагировал на видео мэра Киева Виталия Кличко, где последний сам себе делает прическу, и шутя предположил, что именно Кличко может стать новым президентом Украины.

Богдан перепостил видео столичного мэра в своем Facebook и подписал его: “А я уже знаю, кто будет следующим президентом. Скоро”.

– Зеленський буде людяним президентом і далі зніматиме легкі відоси в інстаграмі – тим часом Кличко 👇🏻🤣🤣🤣

Posted by Андрій Ткачук on Neljapäev, 30. aprill 2020

В период деятельности Богдана на посту главы Офиса президента Украины между ним и Кличко был конфликт. 

Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. Он заявлял о намерении снова баллотироваться на пост городского головы на местных выборах, которые должны состояться в 2020 году.

Вскоре после выборов президента и Верховной Рады, которые состоялись в 2019 году, представители пропрезидентской партии “Слуга народа” и Офиса президента заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Кроме того, озвучивалось предложение разделить полномочия городского головы Киева и главы Киевской горгосадминистрации, что повлекло бы за собой отставку Кличко с должности председателя КГГА.

24 июля 2019 года Богдан отправил в Кабмин письмо с “напоминанием” о необходимости внесения представления на увольнение Кличко. Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об увольнении Кличко, но заседания несколько раз переносили и Кличко не уволили.

Впоследствии команда президента отказалась от идеи проведения досрочных выборов; законопроект, предусматривающий разделение полномочий мэра и главы столичной администрации, пока не рассмотрен.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента и назначил вместо него Ермака. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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