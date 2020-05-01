На Донбассе после полуночи двое украинских военных получили ранения

01.05.2020, 8:15, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь неподалеку от Павлопол, Песок, Авдеевки, Тарамчука и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – в районе Новотошковского, Новоалександровки, Новозвановки, Орехово, хутора Вольный и Новгородского.

“Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников”, – отметили в штабе.

По данным разведки, 30 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили.

С начала новых суток вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня в районе Богдановки, Водяного, Крымского, Пивденного и Новотошковского. Ранения получили двое украинских военных – им была оказана первая медицинская помощь, после чего бойцов эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Потери противника уточняются.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.