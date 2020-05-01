 

Власти Китая отказали ВОЗ в проведении совместного расследования возникновения коронавируса COVID-19

01.05.2020, 8:15, Новости дня

Власти Китая ведут расследование о возникновении нового коронавируса, однако отказали специалистам Всемирной организации здравоохранения, которые хотели принять в нем участие. Об этом в комментарии британскому телеканалу Sky News сообщил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.

“Мы знаем, что национальное расследование уже ведется, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться к нему”, – сказал Галеа. Он подчеркнул, что ВОЗ неоднократно предлагала Китаю свою помощь.

Представитель ВОЗ отметил, что о вирусе нужно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение пандемии.

Он также сказал, что ВОЗ не удалось исследовать журналы из двух лабораторий, работающих с вирусами в Ухане – из Уханьского института вирусологии и Уханьского центра контроля заболеваний.

Галеа добавил, что в ВОЗ не сомневаются в естественном происхождении вируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 1 мая во всем мире коронавирусом заразились 3 257 088 человек. Умерли от COVID-19 233 398 человек, выздоровели 1 014 761.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Ученый назвал способы избежать второй волны коронавируса

29.04 / Эксперт усомнился в отказе россиян от алкоголя на самоизоляции

14.04 / В США от коронавируса умерли более 25 тысяч человек

07.04 / Первый украинский военный умер от коронавируса

05.04 / Мэр Запорожья отказался выполнять распоряжение Минздрава о запрете городских автобусов

14.04 / Источники: Барак Обама поддержит кандидатуру Джо Байдена

15.04 / У генконструктора РКК «Энергия» нашли коронавирус

14.04 / Еще 24 стационара Москвы будут перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом

12.04 / Общество: Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

22.04 / Коронавирусом в Украине заразилось 1245 медиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска