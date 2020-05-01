Власти Китая отказали ВОЗ в проведении совместного расследования возникновения коронавируса COVID-19
01.05.2020, 8:15, Новости дня
Власти Китая ведут расследование о возникновении нового коронавируса, однако отказали специалистам Всемирной организации здравоохранения, которые хотели принять в нем участие. Об этом в комментарии британскому телеканалу Sky News сообщил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.
“Мы знаем, что национальное расследование уже ведется, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться к нему”, – сказал Галеа. Он подчеркнул, что ВОЗ неоднократно предлагала Китаю свою помощь.
Представитель ВОЗ отметил, что о вирусе нужно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение пандемии.
Он также сказал, что ВОЗ не удалось исследовать журналы из двух лабораторий, работающих с вирусами в Ухане – из Уханьского института вирусологии и Уханьского центра контроля заболеваний.
Галеа добавил, что в ВОЗ не сомневаются в естественном происхождении вируса.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 1 мая во всем мире коронавирусом заразились 3 257 088 человек. Умерли от COVID-19 233 398 человек, выздоровели 1 014 761.
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