Власти Китая отказали ВОЗ в проведении совместного расследования возникновения коронавируса COVID-19

01.05.2020, 8:15, Новости дня

Власти Китая ведут расследование о возникновении нового коронавируса, однако отказали специалистам Всемирной организации здравоохранения, которые хотели принять в нем участие. Об этом в комментарии британскому телеканалу Sky News сообщил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.

“Мы знаем, что национальное расследование уже ведется, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться к нему”, – сказал Галеа. Он подчеркнул, что ВОЗ неоднократно предлагала Китаю свою помощь.

Представитель ВОЗ отметил, что о вирусе нужно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение пандемии.

Он также сказал, что ВОЗ не удалось исследовать журналы из двух лабораторий, работающих с вирусами в Ухане – из Уханьского института вирусологии и Уханьского центра контроля заболеваний.

Галеа добавил, что в ВОЗ не сомневаются в естественном происхождении вируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 1 мая во всем мире коронавирусом заразились 3 257 088 человек. Умерли от COVID-19 233 398 человек, выздоровели 1 014 761.