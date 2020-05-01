Еще один повод не бояться посылок из Китая

01.05.2020, 8:10, Разное

Ученые из Грайфсвальдского университета и Рурского университета в Бохуме проанализировали результаты 22 исследований стойкости коронавирусов на поверхностях и воздействии на них дезинфицирующих средств. Этот обзор опубликован в Journal of Hospital Infection.

Поскольку против нового коронавируса 2019-nCoV пока нет специфической терапии, особое значение для предотвращения эпидемии имеет его профилактика. В распространении этого вируса, как и всех капельных инфекций, важную роль играют немытые руки и зараженные поверхности.

«В больницах это могут быть, например, дверные ручки, а также кнопки вызова, тумбочки, каркасы кроватей и другие предметы в непосредственной близости от пациентов, которые часто изготовляются из металла или пластика», – объяснил соавтор обзора Гюнтер Кампф (Günter Kampf).

В обзоре основное внимание уделяется другим, ранее хорошо изученным, коронавирусам: возбудителям тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Было выявлено, что эти вирусы в среднем живут 4-5 дней, но при комнатной температуре могут сохраняться на поверхности и представлять опасность до 9 дней.

«Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают продолжительность их жизни», – отметил Кампф.

Как показали испытания с различными дезинфицирующими растворами, против коронавирусов эффективны средства на основе этилового спирта, перекиси водорода и гипохлорита натрия. Если эти агенты применяются в соответствующих концентрациях, они уменьшают количество активных коронавирусов на несколько порядков в течение одной минуты (например, с 1000000 до 100 патогенных частиц).

Использование препаратов на основе других активных веществ возможно, если доказана их эффективность против оболочечных вирусов. Такие средства потенциально могут значительно снизить риск заражения.

Поскольку «проанализированы различные коронавирусы, и все результаты были сопоставимыми», ученые считают, что полученные данные можно применять и в отношении нового вируса.