 

В Непале при взрыве гранаты погибло четверо детей

01.05.2020, 8:09, Разное

Сегодня, 1 мая, стало известно об инциденте, произошедшем в северо-западной части Непала. В результате взрыва гранаты погибло четверо детей, принявших боеприпас за игрушку.
По информации непальских изданий, группа детей ходила на прогулку в лес, а по возвращении обратно кто-то из них обнаружил гранату. Ребята посчитали её безопасной игрушкой и, возможно, пытались разобрать, но в какой-то момент произошёл взрыв и четверо детей погибло. Младшему ребёнку было всего пять лет, старшему – 13 лет.

Проводившие оперативные мероприятия на месте гибели детей специалисты в ходе осмотра обнаружили вторую лежавшую на земле гранату. Работники спецслужб предполагают, что найденные боеприпасы в этом месте находились ещё со времён гражданской войны в Непале, длившейся почти 10 лет и завершившейся 14 лет назад.



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