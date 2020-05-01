ГИБДД предупредила о массовых рейдах на майские праздники

01.05.2020, 8:08, Новости дня

В период майских праздников ГИБДД РФ проведет массовые проверки и спецоперации по выявлению пьяных водителей и других нарушителей правил дорожного движения, сообщили в ведомстве.

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», – передает ТАСС слова представителя ГИБДД.

При этом отмечается, что с начала 2020 года число ДТП по вине нетрезвых водителей в РФ возросло почти на 15%, количество погибших в них – на 20,8%.

«По оперативным данным, за неполные четыре месяца текущего года отмечается увеличение количества ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал представитель ведомства.

Всего с начала года произошло почти 3 тыс. таких аварий, в которых погибли 650 человек.

«Именно это нарушение стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвертого смертельного случая», – уточнили в ГИБДД.

Накануне сообщалось, что в Москве полицейским пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя-нарушителя самоизоляции и ПДД.